Explozie Dâmboviţa/Cătălin Predoiu: S-a acţionat conform tuturor procedurilor în vigoare

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că în cazul exploziilor de la Crevedia s-a acţionat conform tuturor procedurilor în vigoare.

‘La faţa locului s-a acţionat conform tuturor procedurilor în vigoare de către comandantul acţiunii şi şeful operaţiunii în teren. Şi, după toate evaluările, faptul că s-a intervenit atât de rapid, s-a creat un perimetru şi s-au îndepărtat pericolele a făcut posibil să fie evitate pierderi de vieţi omeneşti într-un număr mult mai mare. Procedurile s-au aplicat conform legii’, a declarat Cătălin Predoiu.

El a anunţat că a discutat despre acest caz şi cu procurorul general al României, Alex Florenţa.

‘Se fac verificări şi de către poliţie şi de către parchet. Am vorbi aseară şi cu poliţia, am vorbit aseară şi cu Parchetul General, s-au declanşat toate procedurile şi se iau măsuri cât mai urgent. Am vorbit în această dimineaţă cu procurorul general, care m-a asigurat că toţi procurorii sunt în acţiune, la fel poliţia încă de aseară’, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat că în urma exploziilor de la staţia GPL din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, au fost 58 de răniţi.

Din totalul victimelor, 43 de persoane sunt cadre ale MAI (39 pompieri, doi poliţişti şi doi jandarmi). AGERPRES/FOTO captură video Youtube