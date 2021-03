Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în februarie, comparativ cu aceeaşi lună din 2020

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna februarie a acestui an comparativ cu februarie 2020, cu un avans al preţului de 17,2%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate joi.

Pe segmentul mărfurilor alimentare, cea mai semnificativă creştere de preţ a fost consemnată la fasole boabe şi alte leguminoase (plus 16,07%) şi ulei comestibil (plus 11,45%) în acelaşi interval de referinţă, în timp ce în sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit telefonia (plus 9,16%) şi serviciile de igienă şi cosmetică (plus 5,89%).

În februarie 2021, comparativ cu februarie 2020, cele mai importante scăderi de preţ au fost înregistrate la cartofi, cu 28,79%, serviciile de trafic aerian, cu 20,12% şi gaze naturale – minus 2,18%.

Comparativ cu prima lună din acest an, în februarie cel mai mult s-au scumpit serviciile poştale (plus 4,28%), legumele şi conservele de legume (plus 2,35%) şi combustibilii (plus 2,22%). Pe de altă parte, cele mai importante scăderi de preţ au fost consemnate în sectorul de trafic aerian (minus 19,55%).

În rândul produselor alimentare, ouăle au fost mai ieftine cu 0,7%. În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, încălţămintea din piele s-a ieftinit cu 0,02%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 3,2% în luna februarie a acestui an, de la 2,99% în luna ianuarie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,8%, mărfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,32%, potrivit datelor publicate joi de INS.

‘Preţurile de consum în luna februarie 2021 comparativ cu luna februarie 2020 au crescut cu 3,2%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2020- februarie 2021) faţă de precedentele 12 luni (martie 2019 – februarie 2020 ), calculată pe baza IPC, este 2,6%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 2,1%’, precizează INS.

Banca Naţională a României (BNR) estimează o inflaţie de 2% la sfârşitul primului trimestru din acest an, de 2,2% la finalul trimestrului II şi de 2,4% la sfârşitul trimestrului III. La finalul anului se estimează o inflaţie de 2,5%.

