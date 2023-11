Efectele protestelor angajaţilor de la casele de asigurări din toată ţara asupra pacienţilor

Sunt proteste la toate casele de asigurări de sănătate din ţară. Angajaţii sunt nemulţumiţi că salariile nu le-au mai fost majorate de peste şase ani şi au oprit activitatea cu publicul pe termen nelimitat.

Concret, vor fi afectaţi asiguraţii, furnizorii de servicii publici şi privaţi şi, nu în ultimul rând, angajatorii care au solicitări legate de concedii medicale şi de procesarea, recunoaşterea şi plata acestora.

Oamenilor care au ajuns astăzi la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vrancea, spre exemplu, li s-a comunicat că în perioada următoare programul de lucru cu publicul va fi de 30 de minute pe zi, respectiv de la 08:30 la 09:00, iar după-amiază, între 16:00 şi 17:00, urmează să fie procesate documentele şi solicitările depuse atât în format fizic, cât şi online.

Corespondentul RRA Gabriela Sava a stat de vorbă cu pacienţii:

-: Lumea e aşa cum este, bolnavă, o societate bolnavă, săracă; cel puţin dacă se ştia sau rămânea o parte din ei ca să asigure lucrurile astea vizavi de asigurările astea din sănătate.

-: Suntem bolnavi.

Reporter: Şi aţi venit…?

-: Să depunem chitanţa de la finanţe pentru cardul de sănătate, să intru la comisie. Am cancer.

Reporter: Ce v-au zis?

-: Am fost şi înăuntru, dar nu aici. Am fost să văd formularele, să văd cum se procedează, pentru că nu am pe nimeni şi vii aici şi spune ‘nu-i program’. Eu plătesc maşină, vin la /…/, şi n-am numai cancer, am mai multe boli. La ce am venit?

Reporter: Ce veţi face în situaţia asta?

-: Stau aici, trebuie să vină. Am sunat la telefon.

-: Am nişte documente, că am o nevastă bolnavă. Nu ne primeşte, să vedem acolo ce ne spune.

Reporter: De unde sunteţi?

-: De la Străoane.

Reporter: Veţi veni mâine dimineaţă? Ce veţi face?

-: Nu ştiu dacă mai vin, că n-am cu cine lăsa bolnava. Mă poartă pe drumuri. Prea mare e birocraţia aici.

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, spune că există fondurile necesare pentru majorările salariale destinate angajaţilor din toate casele de asigurări. Creşterea salariilor nu depinde însă de conducerea CNAS, ci de parlament, unde a fost depusă de mai mult timp o iniţiativă legislativă.

Aceasta a fost scoasă de două ori de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, for decizional, pentru că în proiect au apărut, între timp, şi alte categorii de personal din sectorul de sănătate publică, a transmis reporterul RRA Adriana Turea.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus că întreruperea acordării de servicii medicale nu poate fi acceptată şi speră că se va soluţiona prin dialog între conducerea CNAS şi angajaţi.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)