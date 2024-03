Doi din cinci copii au avut o experienţă neplăcută pe internet, arată o anchetă a organizaţiei Salvaţi Copiii

Doi din cinci copii au avut o experienţă neplăcută pe internet legată de jigniri, bullying, tentative de abuz sau expunere la conţinut neadecvat vârstei lor, arată o anchetă a organizaţiei Salvaţi Copiii.

Părinţii spun că este dificil să gestioneze această problemă şi că au nevoie de sfaturi.

Colegii de la Radio România Constanţa au stat de vorbă despre siguranţa minorilor pe internet cu Oana Yucel, organizator al unor ateliere pe această temă. Ea afirmă că nu mai este suficient ca părinţii să pună parole pentru a restricţiona accesul la internet.

Oana Yucel: Am aflat situaţii în care spun, ca părinte, am pus parole, am pus restricţii pe laptopuri, tablete, telefoane, astfel încât să nu aibă acces liber la conţinut. Ei, am aflat şi varianta în care copilul se poate conecta în reţea un alt copil la un alt calculator, la care părinţii lui nu i-au pus nici o restricţie şi are acces la bvute şi nevrute. Ce cred eu că ajută inclusiv la partea asta de educaţie digitală este relaţia pe care o avem noi, ca părinţi, cu copiii noştri. (Rador/ FOTO salvaticopiii.ro)