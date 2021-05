Dezbatere MAI privind circulaţia pe drumuri publice: Asociaţiile reclamă limitarea vitezei bicicliştilor la 30 km/h

Reprezentanţii asociaţiilor de biciclişti au reclamat prevederea limitării vitezei cu care circulă bicicliştii la 30 km/h, prevăzută în proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, pus în dezbatere publică, joi, de Ministerul Afacerilor Interne.

Marian Ivan, din partea OPTAR, Oana Turturică, de la ‘Hai cu bicla’, avocatul Radu Mititean, reprezentant al asociaţiei ‘Clujul pedalează’ şi Daniel Sărdan, preşedinte al NoMad Multisport au susţinut că această prevedere ar desfiinţa ciclismul ca sport, ar oferi poliţiştilor o nouă ‘ţintă’, în condiţiile în care ‘aceştia nu pot opri cursele ilegale de maşini şi motociclete din oraşe’, ceea ce ar descuraja deplasarea pe bicicletă, în timp ce statisticile arată că nu viteza cicliştilor este o cauză a accidentelor rutiere.

‘Restricţia respectivă, dat fiind că nu prevede nicio excepţie, ar însemna de fapt o interzicere pe teritoriul României a practicării ciclismului şi a triatlonului, ca sporturi. Cred că am fi prima ţară din lume în care aceste sporturi ar fi efectiv desfiinţate. Am verificat legislaţia rutieră din peste 30 de ţări şi am găsit doar în cazul Ungariei o limitare, şi aceea de 40 km/h, în rest în nicio ţară din Europa nu am găsit să existe o asemenea limită generală’, a declarat Radu Mititean.

Printre alte obiecţii ridicate de societatea civilă s-au numărat cele privind impunerea ca regulă şi nu ca recomandare depăşirea de către şoferi a bicicletelor sau trotinetelor la o distanţă de minim 1,5 metri, luarea în considerare a persoanelor cu dizabilităţi înainte de a propune interdicţia pietonilor de a utiliza telefonul mobil atunci când traversează, deoarece poate reprezenta un instrument de asistenţă al nevăzătorilor sau altor categorii vulnerabile, precum şi specificaţia clară privind interzicerea deplasării autoturismelor pe trotuare.

‘Trebuie să pornim foarte clar de la premisa că trebuie înmulţit numărul bicicliştilor şi trebuie să avem grijă de siguranţa lor. Dacă gândim chestiunea asta de la început, ne gândim şi la nişte lucruri care existau în legislaţia trecută. De exemplu, nu am văzut semne pentru biciclişti pe drumurile publice. De ce nu sunt limite diferite de viteză? Aici am auzit doar de 30 km/h, de ce să nu facem limite diferite? De ce nu sunt semnalizări pentru drumuri pe care ar putea să meargă bicicliştii? Cred că trebuie o altă abordare, iar ceea ce pregătim noi prin PNRR implică şi reforme, va trebui să lucrăm la foarte multe acte normative fără de care nu vom putea avea nicio investiţie practică pentru velo, adică să facem piste în interiorul oraşelor sau cicloturism în afara oraşelor – nu vom putea avea investiţii’, a declarat Violeta Vijulie, responsabilă cu implementarea Programului România Educată în cadrul Ministerului Proiectelor Europene, care coordonează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

O noutate a proiectului de modificare a regulilor privind circulaţia pe drumurile publice o reprezintă interzicerea folosirii de către pietoni a telefonului mobil în timpul traversării drumului.

‘Pentru o mai bună previzibilitate a ceea ce înseamnă prudenţă în traversarea drumului public, în trafic, prin prezentul proiect se reglementează interdicţia pietonilor de a efectua activităţi de natură a le distrage atenţia atunci când se angajează în traversarea drumului public’, se arată în nota de fundamentare publicată pe site-ul MAI.

Potrivit documentului, în perioada 01.01.2019 -15.09.2020, s-au înregistrat 1.711 de accidente de circulaţie grave având drept cauză principală a producerii traversarea neregulamentară a drumului public de către pietoni.

În urma producerii acestora, a rezultat decesul a 457 de persoane şi rănirea gravă a altor 1272 de persoane, toate aceste persoane având calitatea de pietoni. AGERPRES