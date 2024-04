Deca: Ministerul Educaţiei şi UNICEF vor demara un proiect privind starea de bine a elevilor

Ministerul Educaţiei va demara, în următoarele luni, împreună cu UNICEF, un proiect comun în cadrul căruia şcolile vor fi sprijinite în a promova starea de bine a elevilor, dezvoltarea socio-emoţională şi utilizarea responsabilă a tehnologiei, a declarat miercuri ministrul Educaţiei, Ligia Deca.

Potrivit ministrului, UNICEF sprijină de peste un an eforturile Ministerului Educaţiei de desegregare şcolară.

‘UNICEF este un partener vechi şi important pentru Ministerul Educaţiei. Am discutat cu doamna Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România, despre rezultatele proiectelor desfăşurate până acum împreună şi planurile de viitor. Echipa UNICEF sprijină de mai bine de un an eforturile Ministerului de desegregare şcolară, împreună am lucrat la crearea unui mecanism unic în Europa de monitorizare şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară. De asemenea, în următoarele luni vom demara un nou proiect comun, în cadrul căruia şcolile vor fi sprijinite în eforturile lor de a promova starea de bine a elevilor, dezvoltarea socioemoţională şi utilizarea responsabilă a tehnologiei’, a scris Ligia Deca pe Facebook.

Ministrul Educaţiei precizează că UNICEF rămâne un partener ‘valoros’ pentru incluziunea copiilor din Ucraina în sistemul de educaţie românesc. (Ageerpres/ FOTO radioiasi.ro)