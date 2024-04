Continuă anchetele la Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Bucureşti

Anchetele continuă la Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon din Capitală, iar preşedinta Colegiului Medicilor Bucureşti, Cătălina Poiană, a transmis sâmbătă că îşi doreşte ca verificări să se încheie cât mai repede şi că opinia publică şi familiile pacienţilor trebuie să cunoască tot adevărul.

Ministrul Alexandru Rafila a precizat că deodată nu sunt indicii privind o eroare în administrarea tratamentelor.

Ancheta penală începută în urma deceselor de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti este în desfăşurare, iar angajaţi ai unităţii sanitare au fost audiaţi în dosarul care vizează moartea a 17 pacienţi, în decurs de patru zile, la secţia de terapie intensivă a spitalului. În paralel, continuă ancheta internă şi verificările făcute atât de Colegiul Medicilor, cât şi de Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii. Între timp, preşedinta Colegiului Medicilor Bucureşti, Cătălina Poiană, face un apel la pacienţi să creadă în continuare în medicii care îşi respectă titulatura de medic, pentru că, în marea lor majoritate, medicii îşi exercită profesia corect şi profesionist. Ea mai militează pentru transparenţă totală în orice situaţie, precum şi pentru comunicarea rapidă a rezultatelor acest caz. Ministrul Alexandru Rafila a anunţat că, pe lângă verificări, se fac analize comparative ale ratelor de deces şi a precizat, la Prima TV, că deocamdată nu sunt indicii privind o eroare în administrarea tratamentelor.

Alexandru Rafila: Până în momentul în care eu am părăsit spitalul, nu am avut elemente; nu spun că nu există, dar noi, cel puţin, nu am avut elemente care să fundamenteze o astfel de culpă medicală, care să ducă la această concluzie. Reclamaţia iniţială, făcută de o persoană pe care nu am reuşit să o cunoaştem; dacă există fapta, bine că făcut-o, dacă nu există, atunci sigur că trebuie să reacţionăm în consecinţă şi să spunem că a fost vorba de o dezinformare.

Procurorii fac cercetări cu privire la o potenţială infracţiune de omor, iar luni vor relua audierile personalului de unitatea sanitară, după ce zilele trecute au apărut informaţii despre mai multe decese suspecte, puse pe seama unei greşeli în tratamentul unor pacienţi de la ATI. Şefa secţiei, Florina Pompilian, a scris pe Facebook că actuala situaţie este generată de furia unei singure persoane, care nu a făcut decât să blameze, să denatureze adevărul. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)