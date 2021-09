Companiile din România estimează creşteri salariale medii de 5%, în 2022 (studiu)

Companiile din România anticipează creşteri salariale de 5% pentru anul 2022 şi se orientează către asigurări de sănătate şi viaţă, ca beneficii acordate angajaţilor, în contextul pandemiei, se arată în rezultatele studiului Total Remuneration Survey (TRS) 2021, publicat vineri de o companie de consultanţă.

Conform cercetării Mercer Marsh Benefits, în structura ultimilor trei ani, cursurile de specializare (trainingurile), tichetele de masă şi maşina de serviciu, aflate între primele trei beneficii acordate de companii, s-au redus, în timp ce asigurările de viaţă şi de sănătate au crescut ca pondere în numărul companiilor care le acordă.

Companiile participante la studiu anticipează o creştere salarială medie de 5% atât pentru anul în curs, cât şi pentru 2022, iar cel mai important salt este în retail şi în industria auto (+6%). Anticipaţiile relevă faptul că majorările salariale pot fi accelerate de către angajaţi prin migrarea de la companie la companie, pe aceeaşi poziţie.

În Top 3 industrii care îşi plătesc angajaţii cel mai bine, comparativ cu salariul mediu din România, se află: farma (+30% faţă de salariul mediu), IT (+17%) şi producţie& agricultură (+13%).

Totodată, în funcţie de tipul departamentului cu salariul mediu cel mai bun, angajaţii din IT sunt în top cu un plus de 28% faţă de medie. De asemenea, angajaţii din zona analizei de date sunt cel mai bine plătiţi (+45% faţă de salariul mediu din România şi cu 10% mai mult decât angajaţii din zona de programare IT), în timp ce salariaţii care se ocupă de management de proiect beneficiază de salarii cu 22% mai mari decât media naţională. A treia poziţie în topul salariilor în funcţie de departamente o ocupă angajaţii din zona Corporate Affairs şi Finance (7% peste salariul mediu).

Din perspectiva analizei pe tipuri de joburi, Total Remuneration Survey – 2021, răspunsurile companiilor care au furnizat informaţii pentru studiul din România au dus la următoarele ierarhii: pentru poziţii de bază – Operator transport (62.000 lei/an, venit brut), Contact Center (74.500 lei/an, venit brut), Electrician/mentenanţă (79.000 lei/an, venit brut); poziţii în zona de specialişti – Specialist în Marketing Digital, cu experienţă 1-3 ani (115.712 lei/an, venit brut), Specialist în Producţie & Îmbunătăţire procese, cu experienţă 5 – 7 ani (145.608 lei/an, venit brut), Business Intelligence (222.919 lei/an, venit brut), Agile Coach Specialist (305.167 lei/an, venit brut).

Potrivit sursei citate, pe poziţiile din zona middle management, cele mai bine plătite posturi sunt: Manager – Centru de distribuţie (185.169 lei/an, brut), Manager – HR Business Partner (215.532 lei/an, brut), Manager – Finance Business Partner (248.845 lei/an, brut) şi Manager – Quality Assurance Engineering (289.530 lei/an, brut).

În ceea ce priveşte primele şi bonusurile, 69% dintre companii acordă prime/bonusuri de Crăciun, în timp ce 60% acordă beneficii cu ocazia Paştelui, 34% dintre organizaţii acordă beneficii pentru transport, valoarea anuală medie/angajat fiind de 1.637 lei. Valoarea anuală medie a primei de Crăciun este de 530 de lei, iar cea de Paşte este 386 de lei.

Şi din perspectiva numărului de zile de concediu, companiile au politici diferite. Astfel, industriile care acordă un număr peste medie a zilelor de concediu de odihnă sunt: automotive, IT, Farma (25 zile/an), producţie, bunuri de consum, agricultură (24 zile/an).

Studiul de specialitate este fundamentat pe analiza informaţiilor a 410 companii din România care au, cumulat, circa 150.000 de angajaţi cu venit mediu/organizaţie de 157 milioane lei/an. Cercetarea analizează aproape 1.700 tipuri de locuri de muncă din perspectiva remuneraţiei şi a tipurilor de beneficii pe care companiile le acordă.

Mercer este o companie globală de consultanţă în sănătate, remuneraţie şi cariere şi este prezentă pe piaţa din România sub forma parteneriatului Mercer Marsh Benefits prin intermediul căruia, clienţii au la dispoziţie o singură sursă de gestionare a costurilor, riscurilor şi a complexităţii beneficiilor acordate angajaţilor. Reţeaua reprezintă o asociere a birourilor locale Mercer şi Marsh din întreaga lume. AGERPRES