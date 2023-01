COD GALBEN de ninsori și viscol în România

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 26-01-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 27 ianuarie, ora 10 – 28 ianuarie, ora 22;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : cantități însemnate de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, viscol și intensificări ale vântului;

Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN Interval de valabilitate: 27 ianuarie, ora 10 – 28 ianuarie, ora 22

Fenomene vizate: cantități însemnate de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, viscol și intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții În Dobrogea, Muntenia, Carpații Meridionali și local în sudul Moldovei și în Carpații Orientali vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula în general 25…40 l/mp.

În zonele joase de relief din Muntenia și Moldova, la început vor fi precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. În Dobrogea pe parcursul zilei de vineri vor fi mai ales ploi, în transformare din noaptea de vineri spre sâmbătă în lapoviță și ninsoare. În aceste zone, local și temporar, vor fi și intensificări ale vântului, cu viteze în general de 50…60 km/h, viscolind ninsoarea.

În Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali va continua să ningă, să se depună strat de zăpadă consistent și vor mai fi intervale cu viscol (rafale de peste 50…70 km/h) și vizibilitate scăzută. Notă: pe alocuri vor fi depuneri de polei în Transilvania și Moldova. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.