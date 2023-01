CNAIR: Facem apel la conducătorii auto să nu mai circule pe DN 2 (E 85) până când utilajele nu finalizează intervenţiile

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrage atenţia conducătorilor auto să nu mai circule pe DN2 (E85) până când utilajele CNAIR nu vor finaliza intervenţiile, întrucât blocajele create de autovehiculele staţionate pe carosabil fac imposibilă intervenţia cu material antiderapant.

‘Facem apel la toţi conducătorii auto să nu mai circule pe DN2 (E85) până când utilajele CNAIR nu vor finaliza intervenţiile. În acest moment, blocajele create de autovehiculele staţionate pe carosabil fac imposibilă intervenţia cu material antiderapant. Fiecare autovehicul care se adaugă coloanei deja formate între Urziceni şi Buzău măreşte sectorul de drum pe care nu se poate interveni’, avertizează CNAIR.

Compania de Drumuri atrage din nou atenţia în special conducătorilor de autocamioane să nu plece la drum dacă nu au anvelope adecvate, iar celor care se află deja pe DN2 să oprească pe dreapta, până se remediază situaţia.

Judeţul Buzău se află, până duminică, la ora 10:00, sub avertizare Cod portocaliu ce vizează cantităţi însemnate de precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare, viscol şi intensificări ale vântului. Şi zona de sud a ţării se află sub Cod galben de precipitaţii însemnate ce se vor manifesta sub formă de ploaie şi ninsoare, dar şi de viscol şi vânt puternic. AGERPRES/ISU VN