Ciucă: Voucherul de 50 de euro nu pare o sumă foarte mare, dar este destinat cetăţenilor vulnerabili

Premierul Nicolae Ciucă a precizat luni că voucherul de 50 de euro care va fi acordat la două luni este destinat cetăţenilor vulnerabili şi, deşi nu pare o sumă foarte mare, se adaugă altor măsuri.

‘Voucherul de 50 de euro la două luni nu pare o sumă foarte mare, dar el este destinat cetăţenilor români vulnerabili şi se adaugă celorlalte măsuri care sunt deja în derulare’, a spus Ciucă într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului, întrebat ce poate să cumpere o persoană cu aceşti bani.

El a fost întrebat şi dacă ştie cât costă un litru de ulei sau o pâine.

‘În ultima perioadă nu am fost la cumpărături, dar ştiu care sunt preţurile. Litrul de ulei este de la 9 la 12 lei, am văzut şi cu 16 lei litrul de ulei. Despre pâine am discutat chiar cu cei care răspund de domeniul de panificaţie, încă se păstrează preţul pâinii la pragul de 2 lei. Există pâine şi mai scumpă, cu 5 lei, cu 6 lei, cu mai mult de 10 lei, dar în general preţul pâinii este până în 2 lei’, a

spus Ciucă.

Premierul a adăugat că un plin la benzină este în jur de 400 de lei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro