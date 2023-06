Ciucă: Parlamentarii PNL ce nu votează legea de eliminare a pensiilor senatorilor şi deputaţilor – excluşi din partid

Biroul Politic Naţional al PNL a decis, luni, ca toţi parlamentarii liberali să voteze legile privind eliminarea pensiilor speciale, a pensiilor speciale ale senatorilor şi deputaţilor şi interzicerea cumulului pensiei cu salariul, a declarat preşedintele partidului, Nicolae Ciucă.

Potrivit acestuia, cei care nu vor vota legea privind eliminarea pensiilor parlamentarilor vor fi excluşi din partid.

‘Astăzi în Biroul Politic Naţional am discutat următoarele: pe de-o parte, am analizat cele trei legi, vorbim de legea pensiilor speciale, legea pensiilor parlamentarilor şi legea cumulului pensiei cu salariul. A fost luată decizia în Biroul Politic Naţional ca toţi parlamentarii PNL să voteze acest pachet de legi în zilele următoare, practic până miercuri, la încheierea sesiunii parlamentare. (…) Sunt convins că veţi întreba ce se va întâmpla cu cei care nu votează legea pensiilor parlamentarilor. Am luat decizia ca cei care nu votează să fie excluşi din partid’, a afirmat Ciucă, după şedinţa conducerii PNL.

Preşedintele PNL a fost întrebat despre unul dintre amendamentele la proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul care îi exceptează pe demnitari de la această interdicţie.

‘Este vorba de aleşi. E neconstituţional să se întrerupă mandatele celor care au fost aleşi. Am discutat acest subiect’, a arătat liderul PNL.

Întrebat care mai sunt excepţiile în acest caz, el a răspuns că acestea urmează să fie stabilite în comisia de specialitate.

‘Au fost discutate ca abordări de principiu două domenii – domeniul Învăţământului şi domeniul Sănătăţii, pentru că acolo continuă să-şi desfăşoare activitatea şi cei care au ieşit la pensie, impactul cel mai mare fiind cel puţin la învăţământ pe mediul rural’, a mai explicat Nicolae Ciucă.

Conform acestuia, este foarte posibil ca în cazul legii privind pensiile speciale să existe sesiune extraordinară a Parlamentului.

‘Este foarte posibil să avem sesiune extraordinară, pentru că, aşa cum am explicat în BPN, indiferent care vor fi deciziile, aşa cum am procedat la adaptarea şi armonizarea legilor astfel încât să îndeplinim jaloanele din PNRR, România are nevoie de banii care ne sunt alocaţi. Ei au fost luaţi în calcul atunci când s-a întocmit bugetul de stat şi nu ne putem permite să pierdem aceşti bani’, a indicat fostul premier.

Discuţiile din BPN au vizat şi derularea proiectelor PNL din programul de guvernare.

‘Au fost abordate subiectele care ţin de continuarea derulării programelor pe care noi le-am susţinut în cadrul programului de guvernare şi au fost foarte clar punctate elementele care ţin de continuarea investiţiilor şi implementarea proiectelor atât din bani europeni, cât şi din bani de la bugetul de stat. Am cerut tuturor miniştrilor şi preşedinţilor de filială să avem o situaţie clară de la nivel de comună până la nivel de comună, oraş, municipiu reşedinţă de judeţ a stadiului în care s-a reuşit implementarea acestor proiecte’, a informat Nicolae Ciucă.

