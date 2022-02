Ciucă: Ministerul Energiei va veni săptămâna aceasta cu o formă finală a schemei de compensare pentru marii consumatori

Ministerul Energiei urmează să vină săptămâna aceasta cu o variantă finală a schemei de compensare şi pentru marii consumatori de energie, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

‘Atât preţul la populaţie, cât şi preţul la IMM-uri a fost stabilit prin ordonanţa de guvern şi, totodată, am decis ca Ministerul Energiei să caute soluţii astfel încât şi consumatorii mari de energie, pentru că, trebuie să recunoaştem, sunt la fel de afectaţi ca toţi ceilalţi şi de la nivelul lor se produc efecte pe orizontală dacă ei îşi încetează sau îşi încetinesc activitatea şi, practic, efectele economice şi financiare sunt similare. Iar Ministerul Energiei urmează să vină cu o schemă de compensare şi pentru marii consumatori de energie. Când spun urmează, urmează săptămâna aceasta să avem o variantă finală pentru a putea să luăm o decizie’, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri seară, la Antena 3.

El a adăugat că, în paralel, urmează să aibă loc o nouă reuniune a Comitetului interministerial pentru energie pentru a dezvolta un plan prin care să fie asigurate măsuri concrete de la 1 aprilie pentru gestionarea crizei provocată de creşterea facturilor la energie electrică şi gaze naturale.

‘Este cât se poate de clar pentru toată lumea că, practic, prin aceste măsuri pe care le-am luat, nu am făcut nimic altceva decât să putem să câştigăm timp pentru ca, împreună cu toţi actorii din sistemul energetic, cu consumatorii, cu organizaţiile patronale şi sindicale, cum spuneam, să putem să constituim un comitet interministerial, comitet pe care l-am întrunit pentru prima dată săptămâna trecută, am avut o discuţie cu fiecare dintre dumnealor şi am reuşit să aflăm cât mai multe detalii de la fiecare în parte. La final, le-am solicitat să vină cu propuneri scrise şi fundamentate, care vor fi integrate la nivelul guvernului (…), urmând ca săptămâna viitoare să avem, din nou, o întâlnire şi, pe baza datelor centralizate şi a discuţiilor pe propunerile concrete de soluţii, să dezvoltăm o decizie, să dezvoltăm un plan, prin care să asigurăm măsuri concrete de la 1 aprilie’, a mai declarat Ciucă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro