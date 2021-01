Cîţu: Propunem ca bugetul să fie votat în Parlament pe 4 februarie

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că Executivul a început pregătirea pentru bugetul anului 2021 iar în acest sens a afirmat că propunerea este ca bugetul să fie votat în Parlament pe 4 februarie.

‘Am cerut o analiză a actelor normative care sunt în vigoare şi au un impact bugetar, dar nu pot fi susţinute în totalitate de bugetul anului 2021 (…) toate actele normative, pentru fiecare minister, cu impact bugetar, să vedem unde le punem’, a spus el.

În acest sens, fiecare ministru trebuie să vină cu o notă de prezentare. Cîţu a adăugat că a cerut ministerelor care au în subordine operatori economici ‘să facă o analiză pe baza rapoartelor contabile’.

‘Până pe 4 februarie, fiecare ministru va trebui să prezinte spre aprobare în Guvern un memorandum care să conţină situaţia actuală a acestor operatori economici, cauzele care au determinat înregistrarea de pierderi, plăţi restante arierate şi aşa mai departe şi, bineînţeles, un set de măsuri concrete, cuantificabile şi cu termene clare pentru eficientizarea acestor companii’, a mai spus premierul.

El a subliniat, în acest sens, că ‘acordarea unor sume de la buget pentru aceşti operatori economici o să fie condiţionată ferm de respectarea măsurilor menţionate în aceste memorandumuri’.

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că îşi doreşte redeschiderea şcolilor, însă a subliniat că acest lucru este condiţionat de pandemia de COVID-19.

‘Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor, şi cu domnul Barna şi eu vreau să fie redeschise şcolile, să deschidem şi restaurantele, am spus acest lucru şi anul trecut. Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema de sănătate, aş vrea să fie redeschise. Avem această condiţionare de pandemie. (…) Personal, eu cred că trebuie să facem totul să putem să redeschidem şcoala cât mai devreme, de aceea este important ca pe lângă campania de vaccinare să avem şi această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menţinem ritmul. Până acum am văzut că a scăzut numărul, am ajuns la un nivel confortabil, sunt oraşe care au ieşit din carantină, municipii. Dacă păstrăm această tendinţă, putem să redeschidem şcolile pe 8 februarie’, a spus Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

UDMR susţine, în continuare, redeschiderea şcolilor şi grădiniţelor, respectiv ca învăţământul clasic să reluat din 8 februarie, a precizat, miercuri, liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor.

Premierul Florin Cîţu a afirmat miercuri, la finalul şedinţei de guvern, că ordonanţa de urgenţă care prevede stimularea financiară a cadrelor medicale implicate în campania de vaccinare anti-COVID-19 va fi aprobată săptămâna viitoare.

‘A fost astăzi în primă lectură, săptămâna viitoare o să fie aprobată’, a afirmat el.

El a spus că în forma actuală a ordonanţei a fost introdus ‘un mod de a motiva şi medicii de familie să participe la această campanie de vaccinare’.

‘Sumele, vom vedea, vom discuta asupra acestor sume, nu ştiu dacă rămân cele finale din acest proiect de ordonanţă, dar faţă de proiectul iniţial a fost introdusă şi o schemă de motivare pentru medicii de familie, ca să ajute la campania de vaccinare’, a subliniat şeful Executivului.

Cîţu a explicat că respectivul stimulent financiar este ca medicii de familie să participe la campania de vaccinare anti-COVID-19, anume ca ei ‘să ajute campania de vaccinare, să înscrie oameni să se vaccineze’.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)