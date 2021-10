Cîţu: Ne gândim să introducem certificatul verde pentru toate activităţile economice

Premierul interimar Florin Cîţu a declarat, joi, că, în acest moment, nu s-a luat în calcul carantinarea Capitalei şi a subliniat că autorităţile au în vedere alte măsuri pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2, precizând că a avut o discuţie cu ministrul interimar al Sănătăţii în vederea impunerii certificatului verde în cazul oricărei activităţi economice.

El a fost întrebat, la Palatul Victoria, dacă autorităţile iau în calcul carantinarea Capitalei, având în vedere rata ridicată de infectare cu noul coronavirus.

‘Nu, în acest moment, nu luăm această măsură. Aţi văzut că şi anul trecut a fost această discuţie despre carantinarea Bucureştiului şi nu a funcţionat, dar ne uităm la alte măsuri care să împiedice răspândirea virusului. Un lucru pe care l-am discutat cu domnul ministru al Sănătăţii a fost acela de a impune sau de a cere certificatul verde pentru toate activităţile pe care le avem în România, la orice activitate unde intrăm în contact cu persoane să avem acest certificat verde, activităţi economice. Şi, dacă dorim în continuare să avem economia deschisă, cred că este o măsură care ar ajuta foarte mult. Nu am discutat, încă, despre a reduce numărul orelor de funcţionare în weekend, acest lucru nu s-a discutat, dar ne uităm la toate măsurile. Eu spun că a avea certificatul verde pentru orice activitate economică este un pas important şi ne gândim la acest lucru’, a afirmat Cîţu, după şedinţa de Guvern.

Prim-ministrul a precizat că doreşte ca această măsură să fie introdusă cât mai rapid şi să fie aplicată şi în hipermarketuri, magazine.

Întrebat dacă introducerea obligativităţii certificatului verde inclusiv pentru magazine nu ar însemna o restricţionare a accesului cumpărătorilor, Cîţu a spus: ‘Asta nu este restricţionare, este doar o triere’.

‘Dacă te vaccinezi, dacă ai trecut prin boală, dacă eşti testat, deci sunt trei variante simple. Aşa şi când mergi la doctor, să ştiţi, trebuie să te testezi pe proprii bani dacă vrei să mergi la spital’, a completat el.

Întrebat dacă propunerea privind introducerea certificatului verde a fost discutată şi cu parlamentarii liberali, Cîţu a răspuns: ‘Nu. Este o propunere pe care am discutat-o cu ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, o vom duce să o discutăm şi în grupurile parlamentare. Este doar o propunere pe care am făcut-o eu, am discutat-o cu domnul ministru şi vom merge cu ea în grupurile parlamentare’. AGERPRES