Cîțu: În sănătate, „nu mai putem cheltui 95% din bani doar pe salarii și sporuri”

Declaraţiile de presă ale premierului Florin Cîţu făcute la Palatul Victoria:

Florin Cîţu: Bună ziua! În primul rând, vreau să transmit condoleanţe familiilor îndoliate în urma tragediei de la Institutul „Matei Balş” din această dimineaţă. La câteva minute după ce a fost făcut apelul la 112, în această dimineață, am fost contactat de dl secretar de stat Raed Arafat, care mi-a comunicat că există un incendiu la Institutul „Matei Balș”. În acel moment a fost declanşat planul roșu şi din acel moment am rămas în permanent contact cu instituţiile implicate, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Municipiului București, Ministerul Sănătății. Concomitent, au fost găsite locuri la alte spitale din București unde să fie mutați pacienții. Şi aici vreau să le mulțumesc managerilor acestor spitale, care s-au implicat direct, au acţionat imediat și am putut să facem acest transfer foarte rapid.

În jurul orei 6:37, toți pacienții erau deja transferați la alte spitale. În același timp, vreau să le mulțumesc angajaţilor Institutului „Matei Balş” care s-au implicat, la fel, imediat, pentru a transfera pacienţii în alte zone din institut. Din primul moment i-am cerut ministrului de interne să folosească toate resursele pentru a stabiliza cât mai rapid situaţia. Cred, şi o spun din nou, că intervenţia a fost eficientă, rapidă şi dacă nu era aşa, am fi avut o altfel de situaţie. Deci lucrurile au fost ţinute sub control imediat.

Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sănătate din România și-au făcut prezența și astăzi, le-am văzut prezente şi astăzi, în această tragedie. Deși au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocate aproape 65 de miliarde de lei, adică, 6,1% din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani au fost alocați investițiilor. Este momentul pentru toată lumea să înțelegem că nu putem să mergi așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90%, 95% din resurse doar pe salarii și sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce mai multe resurse pentru investiții, pentru a evita astfel de tragedii în viitor.

Pe lângă aspectul penal, există o anchetă penală. Pe lângă acest aspect, această anchetă, există și o echipă complexă pe care am constituit-o: Corpul de control de la minister, Corpul de Control de la Ministerul Sănătății, care va prezenta un raport. Avem un raport preliminar, dar aștept concluziile finale și să avem și pașii pentru perioada următoare.

S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi din nou. Aşa nu mai merge. Angajaţilor din administraţie, angajaţilor din Ministerul Sănătăţii, inspecțiile județene de sănătate, inspecţiile de control ai Ministerului Sănătăţii, le spun: ieşiţi din birouri şi făceţi-vă treaba, altfel plecaţi cu toţii acasă. Este momentul ca în România, fiecare angajat din sectorul public să-şi facă treaba pentru care este plătit. Este pretenţia pe care o am de la angajaţii din sectorul public. Vă mulţumesc!

(Rador/FOTO captură video)