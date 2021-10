Cîţu: În acest an s-au alocat pentru Sănătate cu 5,7 miliarde de lei în plus faţă de 2020

Premierul Florin Cîţu a declarat că bugetul alocat în acest an pentru Sănătate, până în acest moment, a fost cu 5,7 miliarde de lei mai mare faţă de anul trecut şi a precizat că Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa a beneficiat de fonduri europene în valoare de 22,6 milioane de lei, alocate pentru gestionarea crizei sanitare, din care 5 milioane au fost folosite anul acesta, subliniind că ‘bani au existat, dar nu au fost cheltuiţi cum trebuie în această situaţie’.

‘Pentru că în spaţiul public se discută despre buget, că nu au fost alocaţi mai mulţi bani. Cei care invocă lipsa de bani, bugetul alocat la începutul anului pentru Ministerul Sănătăţii, pentru Sănătate, a fost de 58,3 miliarde de lei, iar la rectificare au mai fost adăugate 4,5 miliarde de lei. Miercuri am mai adăugat încă 400 de milioane de lei, bani din care 70 de milioane s-au dus către Secţiile ATI, iar restul către medicamente. Asta înseamnă că s-au alocat în acest an cu 5,7 miliarde de lei în plus faţă de 2020 şi 10 miliarde de lei mai mult ca în 2019 ‘, a declarat Florin Cîţu, vineri, la Palatul Victoria.

În ceea ce priveşte Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa, a adăugat el, ‘au fost fonduri europene în valoare de 22,6 milioane de lei alocate pentru gestionarea crizei sanitare, din care 5 milioane au fost folosite anul acesta’.

‘Bani au existat, dar se pare că nu au fost folosiţi cum trebuie în această situaţie ‘, a declarat Cîţu. AGERPRES