Cîţu: De la 1 iunie, creşte la 1.000 numărul participanţilor la activităţi culturale, artistice, de divertisment – în spaţii deschise

Guvernul a aprobat creşterea, de la 1 iunie, de la 500 la 1.000 a numărului participanţilor la activităţile culturale, artistice, de divertisment desfăşurate în spaţii deschise, dacă fac dovada că sunt vaccinate anti-COVID, testate sau trecute prin infecţia cu SARS-CoV-2, a anunţat, joi, prim-ministrul Florin Cîţu.

‘Astăzi am aprobat (…) măsuri de relaxare în continuare, măsuri care vin în urma rezultatelor bune pe care le avem în lupta cu pandemia. (…) În primul rând, am crescut numărul participanţilor la activităţile culturale, artistice, de divertisment desfăşurate în spaţii deschise de la 500 la 1.000. Pot participa doar persoane vaccinate, testate sau trecute prin boală. Am creat cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice în spaţii deschise cu participarea publicului peste 1.000 de persoane care sunt vaccinate’, a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.

Numărul persoanelor care pot circula în grupuri a fost mărit la opt, a precizat prim-ministrul. AGERPRES