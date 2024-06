Circulaţia trenurilor va avea loc în condiţii speciale din cauza caniculei, în perioada 19-21 iunie

Circulaţia trenurilor se va desfăşura în condiţii speciale, cu reducerea vitezei, în anumite intervale orare, pentru un trafic feroviar în condiţii de siguranţă, temperaturile de la nivelul şinelor depăşind 50 de grade Celsius, a transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ S.A.

‘În perioada 19 – 21 iunie a.c., din cauza temperaturilor ridicate anunţate pe raza judeţelor aflate sub incidenţa celor două avertizări de temperaturi caniculare – Cod Galben şi Cod Portocaliu -, traficul feroviar pe segmentele de cale ferată unde temperatura la nivelul şinei ajunge şi chiar depăşeşte 50 de grade Celsius se va desfăşura în conditii speciale, cu reducerea vitezei de circulaţie a trenurilor, în anumite intervale orare, acestă măsură fiind prevăzută de instrucţiile feroviare şi are drept scop desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă. Reducerea vitezei de circulaţie a trenurilor cu 20-30 km/h faţă de viteza normală, în zonele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, reprezintă una dintre principalele măsuri aplicate de orice sistem feroviar, în vederea derulării traficului în condiţii de siguranţă’, precizează administratorul infrastructurii feroviare publice.

Potrivit sursei citate, în intervalele orare în care temperatura în aer depăşeşte deja 37 de grade, personalul de întreţinere a infrastructurii feroviare efectuează permanent revizii suplimentare pe reţea, prin verificarea directă a căii, măsurarea şi înregistrarea permanentă a evoluţiei temperaturilor la nivelul şinei.

Zonele aflate sub avertizare de temperaturi extreme, pentru următoarele trei zile, sunt: nordul Crişanei, Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumătatea estică a Munteniei şi Dobrogea, aflate sub incidenţa Codului Galben, respectiv Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, precum şi în sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei, aflate sub incidenţa Codului Portocaliu.

CFR S.A. recomandă publicului călător ca, în această perioadă, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informaţii despre orele de sosire şi de plecare a trenurilor în staţiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport de la care a achiziţionat sau doreşte să achiziţioneze bilet şi să consulte periodic inclusiv site-urile operatorilor de transport feroviar, pentru informaţii actualizate despre condiţiile şi măsurile impuse în graficul trenurilor înscrise în circulaţie.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)