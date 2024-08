Ciolacu: Până la sfârşitul anului se va circula pe 82 de kilometri pe A7, între Buzău şi Focşani

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că până la finele anului se va circula pe 82 de kilometri din Autostrada A7, între Buzău şi Focşani.

Şeful Executivului a efectuat, miercuri, o vizită de lucru, împreună cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pentru a verifica stadiul lucrărilor pe Autostrada A7, tronsonul Buzău-Focşani, zona Vadu Paşii, judeţul Buzău.

‘Am o veste bună (…). Tocmai ce am circulat pe Autostrada Moldovei. În sfârşit, după 35 de ani nu mai vorbim nici de promisiuni, că se va întâmpla după nu ştiu cât timp, în cel mai scurt timp se va circula pe Autostrada Moldovei. Am mers cu domnul Grindeanu şi am văzut stadiul lucrărilor pe aproximativ 82 de kilometri din Autostrada Moldovei. Sunt patru tronsoane, tronsonul unu şi tronsonul doi au finalizare în contract anul acesta şi cu certitudine vor fi finalizate. Şi mai rămân trei şi patru, unde stadiul este foarte avansat. Deci, vorbim de la Buzău la Focşani, deci aşa cum văd eu, cred că până la sfârşitul anului se va da drumul la circulaţie pentru aceşti 82 de kilometri. Şi vom vedea, de la Focşani încolo, ce se va mai întâmpla’, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a punctat că progresele înregistrate la proiectele de infrastructură se datorează investiţiilor aprobate pentru anul acesta de actualul Guvern.

‘Ca şi o comparaţie, că tot apar piţigoi din ăştia pe la televizor, pe timpul guvernului Cîţu-USR, Cîţu-Drulă parcă era, investiţiile erau la jumătatea investiţiilor de anul acesta. Cu alte cuvinte, Guvernul României, condus vremelnic de către mine, anul acesta are investiţii duble faţă de guvernul Cîţu-Drulă şi de trei ori mai mari faţă de celebrul guvern Orban-Orban, pentru că atunci a fost doar PNL-ul la guvernare ‘, a afirmat Ciolacu.

În context, şeful Executivului a punctat că nivelul investiţiilor este susţinut şi în baza colectării la buget realizată de ANAF.

‘ Normal că se vede multiplicarea, se vede şi din colectarea de la ANAF. Era normal ca întâi să cheltuim banii pe trimestrul I ca banii să se multiplice pe urmă, în următoarele trimestre, şi veţi vedea noi recorduri de încasări la ANAF, în urma acestor investiţii. (…) O multiplicare foarte mare în economie, de aproape 8%, dar vestea foarte bună – se multiplică aceste investiţii în economia locală ‘, a declarat Ciolacu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat că media de realizare a lucrărilor pe cele patru loturi ale A7, între Buzău şi Focşani, este de 82%.

‘Sunt la 82%, medie, cele patru loturi dintre Buzău şi Focşani. Urmare a discuţiilor pe care le-am avut cu constructorul, că lotul 1 şi lotul 2, adică de la Buzău la Râmnicu Sărat, mai puţin podul, şi lotul 4, cel din jurul Focşaniului, vor fi date în circulaţie undeva la jumătatea lunii octombrie. Diferenţa, adică podul de aici şi lotul 3, undeva pe finalul lunii noiembrie. Deci, aşa cum anunţa şi primul-ministru, se va circula pe cei 82 de kilometri în această toamnă între Buzău şi Focşani ‘, a declarat Grindeanu.

