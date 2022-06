Chesnoiu: Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă şi de cartofi, aprobate de Guvern

Cultivatorii de struguri de masă vor avea la dispoziţie 15 milioane de lei printr-un program adoptat de Guvern, un sprijin important fiind acordat şi cultivatorilor de cartofi, a anunţat, joi, după şedinţa de Guvern, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu.

‘Am adoptat astăzi două Hotărâri de Guvern extrem de importante. Una dintre ele vizează sprijinul pe care îl acordăm cultivatorilor de struguri de masă. Este un program de în valoare de 15 milioane de lei. Cererile de înscriere pot fi depuse până la data de 15 iulie, iar dovada comercializării strugurilor şi producţiei obţinute poate fi făcută până la data de 29 noiembrie. Încercăm în acest fel să susţinem cât de mult posibil cultivatorii. Este extrem de important să avem struguri româneşti o perioadă cât mai lungă de timp şi să ne asigurăm necesarul din producţia internă. De asemenea, o altă Hotărâre de Guvern extrem de importantă a fost cea care vizează sprijinul cultivatorilor de cartofi. De asemenea, aici pot fi depuse cererile de finanţare până în data de 15 iulie. Comercializarea se va face până la data de 29 noiembrie inclusiv şi, evident, ne rămâne luna decembrie pentru a efectua toate plăţile în urma verificărilor efectuate. Aici putem vorbi despre un program care va avea continuitate şi din anul 2023, pentru că am prins în Planul Naţional Strategic o măsură dedicată cultivatorilor de cartofi, cu o alocare de 50 de milioane de euro, astfel încât să se poată construi depozite pentru producţia obţinută în România şi în perioadele în care apare nevoia de cartof să putem să furnizăm din producţia internă’, a afirmat Chesnoiu.

Conform ministrului, în ceea ce priveşte subvenţia acordată pentru fiecare hectar cultivat de cartof, în valoare de maximum 200 de euro, aceasta sumă acoperă o parte din cheltuielile pe care le au fermierii.

‘În dezbaterile cu fermierii, pentru că toate proiectele pe care le elaborăm la Ministerul Agriculturii încercăm să le dezbatem şi să le punem la punct împreună cu fermierii, am convenit că aceasta este o sumă care acoperă o parte din cheltuielile pe care ei le au, ţinând cont de faptul că discutăm doar de cei care vor realiza o cantitate de minimum 15 tone pe hectar cu obligativitatea comercializării a minimum 6 tone din producţia obţinută până la data de 29 noiembrie. Anvelopa financiară a fost calculată de aşa natură încât să ajute fermierii noştri. Evident, dacă programul va merge bine şi sunt absolut convins că va merge bine în bugetele pe anii viitor vom adapta şi alocările financiare în funcţie de nevoia de finanţare. Este un plan pe de susţinere a cultivatorilor de cartofi pe o perioadă multianuală, astfel încât să aibă continuitate, să îşi producă efectele, să creştem suprafaţa cultivată şi, aşa cum v-am spus, din Planul Naţional Strategic viitor, să începem finanţarea investiţiilor în depozitare, o zonă în care în momentul de faţă suntem deficitari şi cred eu că este unul dintre punctele şi cauzele la care trebuie să umblăm pentru a schimba situaţia cu privire la cultivatorii de cartofi’, a spus oficialul.

Acesta a adăugat că, pentru a preîntâmpina creşteri ale preţului la cartofi, în perioada următoare, e important ca nivelul de producţie să rămână constant.

‘Sunt absolut convins că vom creşte nivelul şi vom menţine nivelul de producţie constant, astfel încât să nu avem scăderi de producţie care să conducă la alte scumpiri. De partea cealaltă, scumpirea la aceste două componente (energie şi gaze naturale, n.r.) care produc cauze de scumpiri şi de creştere a costurilor de producţie pe care fermierii le înregistrează trebuie să fie uşor, uşor eliminate. De aceea am prevăzut în fondul de modernizare ca o parte din acea sumă alocată să meargă către fermierii români, astfel încât să facă investiţii în producerea de energie regenerabilă. Şi iată o parte din aceşti factori de cost să încercăm să eliminăm. Cartoful este în general depozitat, costurile de depozitare sunt destul de mari cu energia electrică, cu gazul natural şi atunci e nevoie de de această intervenţie. Sigur că acest program îşi va produce efectele şi în timp vom vedea că perioada în care noi practic importăm cartofi între ianuarie şi mai va fi mult diminuată cantitatea importată ca urmare a implementării măsurii de construire a depozitelor pentru cartofi’, a menţionat Adrian Chesnoiu.

În viziunea acestuia, România îşi obţine producţia necesară de cartofi în lunile septembrie – octombrie,’dar lipsa spaţiilor de depozitare face ca în perioada ianuarie-mai să recurgem la importuri’.

Întrebat ce părere are despre rambursarea cuantumului accizei la motorină în agricultură, Chesnoiu a punctat faptul că ‘în momentul de faţă aplicăm o schemă de ajutor de stat care priveşte rambursarea cuantumului accizei la combustibil de 1,63 de bani pe litrul de motorină utilizată în agricultură’.

‘Avem un buget alocat de 309 milioane de lei pe anul 2022. Deja am rambursat trimestrul I pentru motorină, am rambursat şi trimestrul III, trimestru IV din anul 2021 şi practic în felul acesta încercăm să susţinem cât mai mult posibil fermierii. Avem peste 500 de milioane de euro în bugetul pe anul 2022 bugetul naţional alocat, programele de sprijin ale fermierilor. De partea cealaltă, avem acces la fonduri europene şi am reluat bunul obicei pe care-l aveam de a le plăti la timp banii fermierilor. Toate aceste programe vin să-i sprijine, nu mai devreme de câteva săptămâni am încheiat acele granturi şi microgranturi pe care le-am redirecţionat din alte surse către fermieri şi industria alimentară, astfel încât să îi susţinem pe cât mai mulţi. Evident, nevoia de finanţare este una foarte mare. Venim cu programe permanente de susţinere ale fermierilor. Am aprobat la Comisia Europeană şi Rural Invest un program de susţinere şi acordarea granturilor şi garanţiilor pentru creditare. Vom continua cu programe pe cadrul temporar de sprijin pentru combaterea efectelor din Ucraina şi în felul acesta cred eu că fermierii români, pot considera că Guvernul României este un punct de sprijin pentru ei’, a subliniat Chesnoiu.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)