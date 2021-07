Campania medicală pentru testarea învăţătorilor

Gradul de imunizare naturală a învăţătorilor pentru COVID-19 este cel mai probabil foarte mic – 4,5% – reiese din campania unei companii private care oferă servicii medicale.

În cadrul campaniei, au fost testaţi gratuit 1.176 de învăţători pentru COVID-19. Dintre aceştia, 53 dintre învăţători au avut un rezultat pozitiv la testul serologic.

Campania a avut loc în peste 50 de oraşe din România, în perioada 11-14 septembrie. Adriana Turea are mai multe amănunte:

Reporter: În cadrul campaniei unei companii medicale pentru testarea învăţătorilor pentru COVID-19 s-au înscris 2.600, însă doar 1.176 de învăţători s-au prezentat pentru testare. Rezultatul obţinut în urma testării arată că gradul de imunizare naturală a acestora pentru COVID-19 este foarte mic, de 4,5%. Vârsta medie a învăţătorilor testaţi pozitiv este de 43 de ani, cu preponderenţă feminină. Printre oraşele în care au fost depistate rezultate pozitive la test se numără Arad, Timişoara, Târgovişte, Oradea, Bacău, Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, Tg. Jiu şi Craiova. De asemenea, nu au fost identificate mai mult de trei cadre didactice care au trecut prin boală în cadrul aceleiaşi instituţii. Medicul infecţionist Adrian Marinescu precizează că ce s-a făcut în România la nivel de cercetare a arătat că nu depăşim 4% ca imunizare în rândul populaţiei. Mai mult de atât, chiar în ţările unde au fost multe cazuri, ca de exemplu Italia, Spania sau Franţa, nu s-a trecut gradul de imunizare de 8%. Dr. Adrian Marinescu atrage atenţia că restul populaţiei este vulnerabilă şi susceptibilă de a face infecţia. Însă la ce ne putem aştepta în continuare? Vom ajunge la 2.000 de cazuri pe zi? Răspunde preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, prof. dr. Alexandru Rafila:

Alexandru Rafila: Nu cred că ar fi niciun fel de supriză, mai ales că urmează sezonul rece, în sezonul rece o să asistăm cu siguranţă la creşterea numărului de cazuri şi, dacă va funcţiona societatea la parametrii normali, atunci posibilitatea de transmitere va mai creşte şi nu este exclus să avem 2.000 sau mai mult de 2.000 de cazuri pe zi, important este ca să protejăm gruprurile vulnerabile, care au nevoie de asistenţă medicală suplimentară, de terapie intensivă, în rândul lor apare mortalitatea, şi dacă reuşim lucrurile astea, atunci o să ţinem boala sub control. Uitaţi-vă la Franţa. Franţa are de două ori mai multe cazuri decât România şi o mortalitate de 0,5 la 100.000 de locuitori, o mortalitate cumulată pentru ultimele 14 zile. România are deci de două ori mai puţine cazuri şi mortalitatea de şase ori mai mare, are 3. Vă daţi seama că diferenţele acestea rezultă şi din performanţa sistemului de sănătate, pe de o parte, şi de capacitatea de a proteja categoriile vulnerabile.

Medicii reamintesc importanţa respectării măsurilor de igienă, purtatul corect al măştii, respectarea distanţei fizice de doi metri şi spălatul mâinilor cu apă şi săpun.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)