București: Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări

Peste o mie de reprezentanţi ai mediului de afaceri, decidenţi politici şi reprezentanţi ai societăţii civile participă, joi, în capitală, la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări.

Sesiunea de deschidere este găzduită de premierul Marcel Ciolacu.

Cooperarea economică şi dezvoltarea sunt obiectivele statelor membre, cu accent pe extinderea infrastructurii energetice, de transport şi digitale. Discuţiile vor fi structurate în cadrul a patru sesiuni de lucru pe teme prioritare atât din perspectiva Uniunii Europene, cât şi a relaţiei transatlantice. Autorităţile române sunt interesate de realizarea unor proiecte care să sporească gradul de interconectivitate în regiunea celor trei mări, precum şi în domeniul energetic, cu accent pe tranziţia verde şi utilizarea hidrogenului ca sursă de energie regenerabilă. În ceea ce priveşte digitalizarea, priorităţile vizează securitatea cibernetică şi siguranţa implementării inteligenţei artificiale. Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă care reuneşte 12 state membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Est, situate între Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Adriatică, iar din acest an se alătură şi Grecia. Odată cu agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, prioritatea platformei o reprezintă securitatea.

Ucraina şi Moldova şi-a exprimat interesul de a fi incluse în acest proiect, astfel încât din acest an sunt prezente în primă fază, sub formă de state participante asociate. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)