Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a finalizat proiectul de plafonare a tarifelor pentru asigurările auto obligatorii şi îl va înainta în zilele următoare Ministerului Finanţelor.

Preţurile RCA ar urma să fie plafonate la valorile practicate în piaţă în martie anul trecut, a explicat purtătorul de cuvânt al ASF, Daniel Apostol, într-o discuţie cu colega noastră, Mihaela Dumitrescu.

Daniel Apostol: Conform legii, Autoritate de Supraveghere Financiară a publicat tarifele de referinţă, calculate independent de către o companie de audit. Aceste tarife de referinţă sunt un reper şi valorile la care au fost calculate aceste tarife au fost într-o creştere faţă de ultimele tarife de referinţă din luna august 2021.

Reporter: Adevărat, au rezultat destul de mari.

Daniel Apostol: Aşa cum am anunţat, am luat în calcul posibilitatea plafonării. Între timp, am mai parcurs o etapă. În urma unei analize realizate de noi la Autoritatea de Supraveghere Financiară împreună cu principalii asiguratori din piaţă, o analiză menită să găsim cea mai bună soluţie de a avantaja consumatorii fără să aducă perturbări majore în piaţă, soluţia cu care am convenit şi pe care o vom propune către Executiv este una de revenire la preţurile practicate de companiile de asigurări în martie 2022.

Reporter: Ar însemna scăderea, de fapt, a tarifelor.

Daniel Apostol: Asiguratorii vor oferi această poliţă la preţurile practicate cu un an în urmă, ceea ce va face ca asiguraţii să nu mai suporte costul inflaţiei din ultimul an. Mai mult, propunem ca preţurile practicate de companiile de asigurare la poliţele RCA să nu poată fi crescute peste valorile respective din martie 2022, pentru o perioadă determinată de timp, care să permită reechilibrarea, reaşezarea pieţii.

Reporter: V-aţi gândit la ce perioadă?

Daniel Apostol: Venim cu o propunere de jumătate de an, de şase luni.

Purtătorul de cuvânt al ASF, Daniel Apostol, a explicat şi care sunt, în prezent, opţiunile pentru deţinătorii de poliţe Euroins, asigurător pentru care Autoritatea a suspendat ieri autorizaţia de funcţionare. Aceştia pot fie să-şi păstreze asigurările până la data expirării, fie le pot denunţa şi, apoi, să încheie contract cu o companie fără probleme. În cazul dosarelor de daune, pagubele vor fi achitate, aşa cum prevede legea, prin Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în limita a 500 de mii de lei pentru fiecare contract. Poliţele RCA ale Euroins vor rămâne în vigoare pâna când instanţa decide deschiderea procedurii falimentului. După acea dată, în termen de 90 de zile, toate poliţele Euroins vor înceta de drept. (Rador/ FOTO imagine ilustrativă)