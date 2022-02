(AUDIO) Mobilizare pe Facebook. Românii oferă adăpost refugiaţilor ucrainieni

Zeci de mii de români s-au înscris în grupul de Facebook „Uniți pentru Ucraina” acolo unde și-au manifestat dorința de a găzdui sau de a oferi alte forme de ajutor refugiațilot ucrainieni.

Grupul a adunat deja aproape 50 de mii de membri.

Oamenii publică anunțuri prin care își exprimă dorința de a ajuta refugiați ucrainieni, după cum a precizat europarlamentarul Vlad Gheorghe, fondatorul grupului: „Cum nu putem să mergem în locurile respective, am decis să facem acţiunile pe care putem să le îndeplinim cu adevărat, respectiv să facem o modalitate prin care voluntarii, oamenii de bine din România să poate să ajute oamenii din Ucraina. Foarte mulţi oameni oferă cazare, fie la ei acasă, fie la părinţi, la casa părinţilor, urmată bineînţeles de donaţii de bunuri. Lumea, inclusiv, se oferă să doneze bani dar este un lucru pe care în acest moment nu îl încurajăm pentru că nu ştim nevoile concrete plus că vrem să desfăşurăm un parteneriat cu mai multe ONG-uri, eventual internaţionale care să se ocupe de aceste fonduri în eventualitatea în care se vor strânge. Foarte clar, în acest moment NU se strâng bani şi descurajăm total acest lucru, inclusiv ca să ne păzim de eventuale fraude care din păcate, există chiar şi când e vorba de cauze nobile.”

Multe astfel de inițiative vin și din partea locuitorilor județelor Moldovei.

Un exemplu în acest sens este Dumitrița Sapciuc, din municipiul Pașcani, județul Iași. Ea a publicat un anunț prin care se oferă să găzduiască refugiați ucrainieni în propria casă:

„Avem o casă destul de încăpătoare, avem şi noi 3 copii, ne-am pus în situaţia lor şi nu am reuşit să concepem disperarea lor, modul în care fug, modul în care se simt copiii, suferinţa, instabilitatea cu care se confruntă, nesiguranţa şi am hotărât să ne punem la dispoziţie camerele pe care le avem în plus, în casă, şi să-i ajutăm cu transport în cazul în care au nevoie să ajungă la locuinţa noastră. Noi, în general, românii suntem oameni, suntem solidari, suntem cu suflet mare. Din ceea ce am văzut pe grupul respectiv nu sunt doar eu, am văzut mii de oameni care îşi oferă ajutorul.”

