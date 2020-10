(AUDIO) Artiştii din Bucureşti susţin protestul colegilor de la Opera Naţională din Iaşi

Reprezentanţii sindicatelor din instituţiile de cultură protestează, la această oră, în faţa sediului Ministerului Culturii, faţă de situaţia de la Opera Naţională din Iaşi.

Protestatarii reclamă abuzuri ale conducerii instituţiei, între acestea concedierea prim-balerinului Vlad Mărculescu.

Ei cer suspendarea lui Beatrice Rancea din funcţia de manager şi argumentează cu neregulile descoperite de Corpul de control al Ministrului Culturii.

Actorul Marius Manole, de la Teatrul Naţional din Bucureşti, participă la protest:

„Vrem să atragem atenţia Ministrului Culturii şi Ministerului Culturii pentru abuzurile care se întâmplă la Opera din Iaşi, acolo, unde, doamna Beatrice Rancea are o situaţie extrem de incertă şi unde se întâmplă nenumărate nedreptăţi care afectează munca celor de acolo.”

De două săptămâni, membrii sindicatului ARTIS de la Opera Naţională Română din Iaşi protestează, în fiecare zi, în faţa instituţiei, faţă de ceea ce ei reclamă a fi abuzurile managerului Beatrice Rancea.

Pe de altă parte, sindicatele solicită modificarea legislaţiei privind administrarea instituţiilor publice de cultură. Limitarea numărului de mandate ale managerilor este una dintre solicitări, a explicat Marius Manole, pentru Radio Iaşi:

„Am vrea să grăbim puţin modificarea Legii 189, legea managementului, care e făcută de foarte mult timp şi care lasă loc de foarte multe abuzuri pentru managerii din instituţiile culturale. Noi am făcut o formă de propunere de lege venită din partea domnului Vlad Alexandrescu pe care noi am susţinut-o, suntem de acord că acolo există loc şi de mai bine în modificarea pe care noi am adus-o, sunt lucruri discutabile. Ar trebui dezbateri publice, foarte multe dezbateri. În cultură sunt bani, sunt bani care nu sunt cheltuiţi cum trebuie. S-a dovedit de-a lungul timpului că managerii noştri fac diferite abuzuri legate de bani, de notorietate, legate de faptul că gestionează cum vor ei instituţiile fără să aibă consilii artistice cu care să se consulte, managerii sunt în funcţii de peste 10-15 ani în România, majoritatea sunt de cultură şi asta nu este un lucru benefic deloc, ba chiar deloc. Noi susţinem două mandate, maximum două mandate pentru managerii culturali, 8 ani de zile sau spre exemplu 10 ani de zile dar nu mai mult. Nu ar mai trebui ca după vârsta de pensionare ca un om să ocupe un post de manager într-o instituţie de cultură pentru că lucrurile se schimbă, totul e viu în jurul nostru şi este important ca un manager să fie foarte upgradat şi updatat cu tot ce se întâmplă în jurul lui în România şi în lume.”

Actorul Marius Manole a mai declarat, pentru Radio Iaşi, că modificările aduse acestei legi trebuie supuse dezbaterii publice. La discuţiile din Comisia de Cultură din Camera Deputaţilor, săptămâna trecută, au fost invitaţi să participe numai managerii de instituţii:

„A avut loc o întâlnire cu domnul Gigel Ştirbu de la Comisia de Cultură la care, din păcate, au fost invitaţi doar managerii şi, vă daţi seama cum sună asta, o lege care e în dezbatere şi care luptă împotriva unui management abuziv să fie apărată chiar de manageri.”

(Radio Iaşi/Ioana Soreanu/FOTO Facebook Marius Manole)