Arafat: Se iau măsuri pentru mărirea numărului paturilor la ATI

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, luni, că se iau măsuri pentru creşterea numărului paturilor la ATI, menţionând că se instalează TIR-uri de terapie intensivă mobilă şi se distribuie echipamentele de ventilaţie non-invazivă suplimentare.

Raed Arafat a apreciat că în acest moment creşterea cazurilor este lentă, dar situaţia nu este stabilă.

‘Avem 1.398 astăzi (cazuri la ATI -n.r.). Avem şi UPU-rile şi suplimentăm. La Bucureşti s-a dat acum un număr de locuri în TIR-uri de terapie intensivă mobilă. Deja avem pacienţi acolo la Sf. Ioan, se mai instalează TIR-uri la terapie intensivă la Babeş. La Balş ştim că s-a crescut, am deplasat şi medici acolo, cu 20 de paturi. Este şi Witting-ul, care sper să înceapă săptămâna acesta cu 10 paturi, am detaşat medici acolo. Deci avem Witting-ul cu 10 paturi, pe lângă ce se face şi în alte zone din ţară. S-a trimis încă un TIR de terapie intensivă mobilă al Iaşi, şi au început să-l instaleze. Deci se iau măsuri pentru creşterea numărului paturilor. Plus că se distribuie echipamentele de ventilaţie non invazivă suplimentare sau echipamente care dau oxigen în cantitate mare şi acestea vor fi distribuite acum să crească capacităţile spitalelor, în secţiile intermediare’, a afirmat Arafat.

Întrebat când se va ajunge la un platou privind numărul de cazuri, Raed Arafat a spus: ‘La acest moment, din ce vedem, creşterea este lentă. Nu este o creştere rapidă, exponenţială, dar este totuşi este o creştere’.

‘De alaltăieri până ieri, creşteri de 0,1 – 0,2 au fost în 32 de judeţe, plus municipiul Bucureşti. Asta ne atenţionează că situaţia nu este stabilă, de asta s-au luat unele măsuri care nu diferă de măsurile care sunt şi în alte ţări, chiar sunt mai uşoare decât în alte ţări, care care ne permit să controlăm situaţia cât de cât până vaccinarea merge mai departe. Dacă campania de vaccinare merge bine şi oamenii se vaccinează, speranţa noastră este ca aceste măsuri să devină istorie pentru noi, să începem încet, încet să intrăm în normalitate. Dar să meargă campania de vaccinare bine şi, în paralel, să respectăm regulile‘, a adăugat Raed Arafat.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)