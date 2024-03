ANSVSA: Carnea de pui din galantare este sigură

Carnea de pui din galantare este sigură, spun reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare.

Directorul executiv al instituţiei, Mihai Ponea, a declarat pentru Radio România Actualităţi că hrana păsărilor conţine pigmenţi naturali autorizaţi de lege, iar abatoarele fac verificări înainte de sacrificarea acestora.

Mihai Ponea: Puii cu creştere lentă, ca la ţară în fermele cu creştere intensivă se hrănesc cu grăunţe şi se pot adăuga morcovi, caroten sau coloranţi care respectă reglementările în vigoare, iar ANSVSA efectuează zeci de mii de teste pe fiecare lot de carne de pasăre pentru a fi sigură, iar informaţia cu privire că spălăm puiul şi dispare culoarea, dacă eu am 20 de ani de expertiză doar în zona de food safety, de siguranţa alimentelor, nu am văzut aşa ceva şi nu am auzit, aş vrea şi eu să văd pe cel care vine şi-mi arată acest lucru.

Precizarea a fost făcută în urma afirmaţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu. Acesta avertiza asupra comercializării cărnii de pui care are în mod artificial culoarea galbenă, afirmând că rezultatul ar fi obţinut după hrănirea păsărilor cu boabe care conţin anumite substanţe.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)