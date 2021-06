Analiza cazurilor de COVID-19 în România până la 6 iunie 2021 (CNSCBT)

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 10 iunie 2021, Raportul săptămânal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 31 mai-6 iunie 2021. Astfel, până la 6 iunie 2021, 94,8% dintre decese aveau comorbidităţi asociate, 85,8% din totalul lor au survenit la persoane de peste 60 de ani, iar 58,4% dintre decese erau întâlnite la bărbaţi. De asemenea, numărul de persoane vindecate era, până la data menţionată, de 1.043.171 (96,7%), potrivit raportului publicat pe site-ul www.cnscbt.ro.

Evoluţia îmbolnăvirilor de la începutul epidemiei în ţara noastră arată o tendinţă constantă în perioada 23 martie-18 mai 2020, o scădere a numărului de cazuri în intervalul 25 mai-3 august 2020 şi o uşoară creştere între 10 august şi 20 septembrie 2020. De la începutul lunii octombrie 2020 până la 16 noiembrie 2020, trendul infectărilor a fost constant crescător, iar din 30 noiembrie 2020 până în 28 decembrie 2020 s-a observat o scădere a numărului de cazuri. O nouă uşoară creştere s-a înregistrat în intervalul 28 decembrie 2020-11 ianuarie 2021. Nivelul infectărilor în intervalul 18 ianuarie-15 februarie 2021 s-a menţinut într-o fază de platou, în timp ce, în intervalul 15 februarie-15 martie, numărul cazurilor a fost din nou creştere. Începând cu 29 martie, trendul este descendent, conform graficului din analiza CNSCBT.

Ponderea cazurilor confirmate şi a deceselor pe judeţe

În săptămâna 31 mai-6 iunie 2021, 34,5% din totalul cazurilor s-au înregistrat în Bucureşti, Prahova, Cluj, Argeş şi Bihor. De asemenea, 40,4% din totalul deceselor au fost înregistrate în Bucureşti, Prahova, Constanţa, Neamţ şi Iaşi.

Ponderea cazurilor confirmate pe categorii de vârstă: categoria 40-49 ani, cea mai afectată; grupele de vârsta 0-9 şi 10-19 ani, cel mai puţin afectate

Referitor la cazurile confirmate în funcţie de vârstă, cel mai mare procent este asociat, şi în intervalul 31 mai-6 iunie 2021, cu categoriile de vârstă 40-49 ani (aproximativ 23%) şi 50-59 ani (aproximativ 21%). Categoriile de vârstă 30-39 ani şi 60-69 ani erau asociate, până la 6 iunie 2021, cu procente relativ apropiate de infectare (aproximativ 14,5%, respectiv circa 13%). Grupele de vârstă cel mai puţin afectate de noul coronavirus rămân, şi după acest interval, 0-9 ani (aproximativ 2,5%), 10-19 ani (aproximativ 3,5%), peste 80 de ani (aproximativ 5,5%), 70-79 ani (aproximativ 7,5%), 20-29 ani (aproximativ 8%). Evoluţia după criteriul vârstă nu a cunoscut modificări semnificative nici faţă de săptămâna anterioară, nici de la începutul epidemiei în ţara noastră.

Ponderea deceselor pe categorii de vârstă: categoriile 70-79 ani, peste 80 de ani şi 60-69 ani, cele mai afectate

Analiza deceselor până la 6 iunie 2021 indică faptul că persoanele cu vârste cuprinse între 70-79 ani, peste 80 de ani şi 60-69 ani sunt, la fel ca în perioada anterioară, cele mai afectate: aproximativ 33% (70-79 ani), aproximativ 27% (peste 80 de ani) şi aproximativ 25% (60-69 ani). Grupa de vârstă 50-59 ani are un procent de decese de aproape 10%, în timp ce persoanele din categoria 40-49 ani au un procent de mortalitate de aproximativ 3,5%. Procentele de mortalitate corespunzătoare grupelor de vârstă 20-29 de ani (sub 0,5%) şi 30-39 de ani (aproximativ 1%) erau, până la data menţionată, sub 3%.



Caracteristicile cazurilor confirmate: 96,7% dintre persoane erau vindecate la 6 iunie 2021

Dintre cazurile analizate până la 6 iunie 2021, 46,2% (498.348 persoane) erau de sex masculin, iar 1,3% (14.027 persoane) erau reprezentate de personal sanitar. Vârsta medie a persoanelor infectate cu COVID-19 era, până la data menţionată, de 48 de ani, mai informează raportul. Procentul de persoane vindecate era, până la 6 iunie, de 96,7%, adică 1.043.171 persoane.

Caracteristicile deceselor: 94,8% dintre persoanele decedate aveau comorbidităţi asociate

Până la 6 iunie 2021, din totalul deceselor analizate, vârsta medie a persoanelor decedate era de 71 de ani, 58,4% (18.032 persoane) fiind de sex masculin. De asemenea, 94,8% dintre persoanele decedate aveau cel puţin o comorbiditate: afecţiuni cardiovasculare (73,4% – 22.650 persoane), diabet (31,9% – 9.865 persoane), afecţiuni neurologice (21,5% – 6.637 de persoane), obezitate (19,8% – 6.116 de persoane), afecţiuni renale (14,8% – 4.575 persoane), afecţiuni pulmonare (13% – 4.003 de persoane), neoplasm (10,5% – 3.245 de persoane), altele (22,4% – 6.906 de persoane), relevă Raportul CNSCBT.

Ponderea cazurilor confirmate pe grupe de vârstă şi sex: 40-49, 50-59 şi 30-39 de ani, categoriile cele mai afectate

În ceea ce priveşte ponderea îmbolnăvirilor pe grupe de vârstă şi sex, se observă că, atât la femei, cât şi la bărbaţi, cele mai afectate grupe de vârstă sunt 40-49 ani (aproximativ 20%) şi 50-59 ani (aproximativ 19% la femei şi aproximativ 18% la bărbaţi). De asemenea, atât bărbaţii, cât şi femeile de 30-39 de ani erau afectaţi în proporţie de aproximativ 17%.

Ponderea deceselor pe grupe de vârstă şi sex: categoria cea mai afectată atât la bărbaţi, cât şi la femei, 70-79 de ani

Referitor la numărul de decese pe grupe de vârstă şi sex, se observă, până la 6 iunie 2021, că cea mai mare pondere a deceselor la femei era la grupele de vârstă 70-79 de ani (aproximativ 33,5%) şi peste 80 de ani (aproximativ 32%); următoarea categorie cea mai afectată la femei era grupa de vârstă 60-69 de ani (aproximativ 24%). Şi la bărbaţi, grupa de vârstă 70-79 de ani era cea mai afectată, cu un procent de mortalitate de 34%; următoarele grupe de vârstă cele mai afectate, la bărbaţi, erau 60-69 de ani (aproximativ 27%) şi peste 80 de ani (aproximativ 24%), conform www.cnscbt.ro. Se observă, astfel, o diferenţă între bărbaţi şi femei la categoria de vârstă peste 80 de ani, femeile înregistrând o mortalitate de 32%, în timp ce bărbaţii un procent de 24%.

***

Raportul săptămânal al CNSCBT cuprinde statistici COVID-19 actualizate până la 6 iunie 2021 cu privire la ponderea cazurilor şi a deceselor pe grupe de vârstă, ponderea îmbolnăvirilor pe judeţe, caracteristicile cazurilor confirmate şi ale deceselor în funcţie de sex, vârstă, comorbidităţi etc. Analiza a fost realizată în baza a 1.078.952 cazuri totale confirmate şi a 30.878 decese totale înregistrate, conform sursei citate. AGERPRES