Alexandru Rafila, validat în Consiliul Politic Naţional al PSD pentru a fi propus premier

UPDATE – Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va participa la consultările cu şeful statului, Klaus Iohannis, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru, însă a precizat că din delegaţia social-democraţilor, care va fi stabilită vineri, va lipsi Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru poziţia de premier, întrucât este în izolare la domiciliu.

‘Luni suntem primul partid invitat la Cotroceni. Voi merge însoţit de colegii mei. Nu voi putea să fiu însoţit de domnul profesor Rafila, deoarece în continuare este în izolare la domiciliu. (…) Membrii delegaţiei vor fi stabiliţi vineri’, a afirmat Ciolacu, joi, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD.

Întrebat dacă i s-a solicitat de la Cotroceni respectarea vreunui protocol cu măsuri speciale în context pandemic, Ciolacu a spus: ‘Nu! Am doar o scrisoare din partea preşedintelui. Presupun că, ulterior, staff-urile vor discuta aceste aspecte’.

De asemenea, Ciolacu a menţionat că nu a existat vreo solicitare de test negativ pentru COVID-19 pentru membrii delegaţiei care vor merge la Palatul Cotroceni.

‘Presupun că vom avea toate aceste discuţii vineri’, a adăugat Ciolacu.

El şi-a exprimat nemulţumirea că liderul PNL a fost chemat la consultări neoficiale de către preşedintele Iohannis.

‘Nu ştiu ce căuta la Cotroceni. Atât timp cât era premier, era normal ca preşedintele să-l cheme instituţional la Cotroceni. Dar când eşti liderul unui partid, nu văd normal ca preşedintele discreţionar să invite numai anumiţi lideri de partide’, a adăugat Ciolacu.

Medicul Alexandru Rafila a fost votat de Consiliul Politic Naţional al PSD pentru a fi propunerea social-democraţilor la funcţia de premier.

‘Astăzi, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, am supus la vot propunerea ca luni să mergem la Cotroceni cu domnul profesor doctor Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru. După ce am văzut în situaţia de urgenţă imagini cum în biroul prim-ministrului se fuma şi se consuma alcool fără respectarea regulilor, acum domnul Orban ne-a povestit cum în biroul preşedintelui de la Cotroceni, luând în derâdere voturile românilor, se stabilea prim-ministrul nu după nişte criterii profesioniste şi după urgenţele pe care le are România, ci pe bileţele, într-un mod total superficial. Toate aceste lucruri se întâmplă când în România există 200 de decese pe zi în urma pandemiei. Venim în faţa românilor cu o propunere decentă, reală, valoroasă, recunoscută atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, în persoana domnului Rafila. Am văzut şi propunerea PNL şi agreată de către preşedintele Iohannis în persoana domnului Cîţu, groparul economiei româneşti, dar presupun că criteriile care au cântărit cel mai mult au fost acelea de om de partid şi de om obedient preşedintelui’, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că a venit momentul ca preşedintele Iohannis, PNL şi USR să recunoască faptul că au pierdut alegerile parlamentare.

”Să nu transformăm această perioadă într-o ciolaniadă şi în nişte discuţii sterile. (…) Cred că a venit timpul să vedem priorităţile românilor şi cred că cel mai corect din partea preşedintelui este ori să accepte un guvern minoritar PSD condus de domnul Rafila, ori un guvern de uniune naţională, în care, ca în orice democraţie, este corect ca propunerea de prim-ministru să fie din partea partidului care a câştigat alegerile, tot acelaşi Alexandru Rafila. Luni suntem primul partid invitat la Cotroceni, am să merg însoţit de colegii mei, nu o să pot fi însoţit de către profesorul Rafila deoarece în continuare este în izolare la domiciliu’, a menţionat Ciolacu.

Liderul social-democrat a mai spus că nu ştie care este rezultatul testului COVID făcut de Alexandru Rafila după ce soţia acestuia s-a infectat cu noul coronavirus.

