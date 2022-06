Actorul și regizorul Ion Caramitru a murit

Actorul Ion Caramitru, director al Teatrului Naţional Bucureşti şi preşedinte al Uniunii Teatrale din România (UNITER) a murit astăzi, la vârsta de 79 de ani. Luna trecută, ediția cu numărul 12 a festivalului Serile Filmului Românesc a fost dedicată actorului și regizorului Ion Caramitru. Din nefericire, starea sa de sănătate nu i-a permis să fie prezent la Iași. Zeci de roluri pe scenele românești și ale lumi, zeci de roluri în filme, sute de roluri la teatru radiofonic, regizor, profesor de teatru, ministru al culturii, președinte UNITER – Ion Caramitru, o viață dedicată teatrului. În anul 2017 actorul Ion Caramitru a primit premiul de excelenţă la Gala Premiilor Radio România Cultural.

Actorul Ion Caramitru s-a născut în Bucureşti, la 9 martie 1942, într-o familie de aromâni – mama născută lângă Salonic, într-un sat numit Gramatica, iar tatăl în partea albaneză a oraşului Korcea, de religie creştin ortodoxă.

Este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” Bucureşti (promoţia 1964).

A fost actor şi regizor al Teatrului „Lucia Sturza Bulandara” (din 1965), fiind, în perioada 1990-1993, şi director general al acestei instituţii.

Cu roluri principale în peste 40 de filme româneşti, americane, britanice, irlandeze sau franceze, Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori români.

Printre cele mai importante roluri în cinematografie se numără: Comoara din Vadul Vechi (1964) – argatul Ion Dohotaru, Porțile albastre ale orașului (1974) – tunarul Șerbănescu, Ștefan Luchian (1981) – Ștefan Luchian, Stejar-extremă urgență (1974) – maiorul Werner von Richter, Punga cu libelule (1981) – chestorul poliției, Liceenii (1986) – profesorul Socrate, Extemporal la dirigenție (1988) – profesorul Socrate, Întunecare (1986) – Radu Comșa, Jude City (1991), A Question of Guilt (1993), An Exchange of Fire (1993) – Oscar Karel, Misiune Imposibilă (1996) – Zozimov, Two Deaths (1995), Deep Secrets (1996) – Caine, Amen (2002) – Contele Fontana.

Premiat cu numeroase distincții și premii pentru rolurile care i-au consacrat activitatea neîntreruptă, Caramitru se bucură de colaborări permanente cu instituţiile din România pentru roluri importante în spectacolele din repertoriu şi regie de spectacole. A interpretat mai mult de 60 de roluri în piese de teatru și a semnat regia mai multor producții.

