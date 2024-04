A devenit funcţională platforma electronică pentru plata activităţilor casnice

Persoanele care îşi oferă serviciile pentru ajutor ocazional în gospodărie – la curăţenie, gătit sau pentru cumpărături – pot fi plătite legal şi simplu, fără să fie nevoie de încheierea unui contract de muncă.

Marți a devenit funcţională platforma electronică prin care se intermediază relaţia dintre prestatorii unor astfel de activităţi şi cei care au nevoie de ele. Este un concept nou pe piaţa muncii din România.

Are detalii Mihaela Mihai: Platforma online se numeşte tichete.anofm.ro şi prin intermediul ei sunt generate bonurile valorice cu care sunt plătite aceste servicii. Atât cei care le oferă, cât şi beneficiarii trebuie să îşi creeze un cont în acest spaţiu virtual pentru a-l putea accesa, iar pentru a acorda un tichet trebuie introduse anumite date într-un formular. Un tichet are valoarea de 15 lei, din care 3 lei reprezintă contribuţii la asigurările sociale şi de sănătate. Astfel, lucrătorii casnici au avantajul că beneficiază de aceste asigurări, însă doar dacă sunt preschimbate cel puţin 85 de tichete pe lună, ceea ce reprezintă cumulat 1.275 de lei. Convenţia care se încheie, astfel, în vederea prestării activităţilor va stabili activităţile şi numărul de ore, volumul de muncă zilnic şi faptul că plata se face cu tichete de activităţi casnice. Există şi un punct de întâlnire pentru cerere şi ofertă, o secţiune denumită „Marketplace”, unde se pot prezenta solicitări pentru activităţile de care este nevoie şi propuneri de servicii din partea prestatorilor. Tichetele de activităţi casnice pot fi acordate şi de angajatori salariaţilor sub formă de primă sau bonus.

