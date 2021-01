Liceul de Informatică Iași – Călătoriile URSULEȚILOR DE PLUȘ RO-MD

Comunicat de presă

Am așteptat cu mare bucurie săptămâna aceasta, desfășurarea celei de-a III-a etape a proiectului transnațional ”URSULEȚII DE PLUȘ RO-MD”, deoarece ambii ursuleți au fost pregățiți pentru prima lor călătorie în vederea unui schimb de experiențe: Ursulețul Bucurel al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași – de copiii clasei a V-a B, împreună cu doamnele profesor Floricica Morariu și Costina Macovei, iar Ursulețul Bella de la Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din Republica Moldova – de copiii clasei a VI-a, împreună cu doamna profesor Diana Rotari. Când cei doi ursuleți au ajuns la destinație, ne-am întâlnit virtual pentru a povesti despre peripețiile întâlnite în lunga lor călătorie. Apoi, timp de trei săptămâni, ursulețul va merge la toate lecțiile împreună cu copiii și va afla ce învață aceștia. La fiecare lecție, ursulețul va fi ajutat să-și noteze în agendă ce au studiat în ziua respectivă, ce a fost nou pentru ei, ce impresii a avut, cum s-a distrat cu copiii.

Am să vă povestesc în câteva cuvinte aventurile lui Bucurel. Acesta a ajuns la noi acasă într-o seară friguroasă, pregătit să plece spre Republica Moldova cu microbuzul. Dimineață, la ora 9, l-a dus mama pe Bucurel la autogară, dar surpriză! Se pare că ursulețul avea să treacă peste câteva provocări: avea să facă o călătorie mai lungă, deoarece a fost urcat în autocarul greșit. Până la urmă, după multe telefoane și mesaje, problema s-a lămurit și ursulețul a ajuns la Chișinău. De acolo a fost preluat de un prieten și dus la copii împreună cu toate gândurile frumoase ale colegilor mei de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași. Matei Răutu

A fost o întâlnire de suflet, mai ales când am aflat câtă bucurie le-au adus mesajele de încurajare ale copiilor de la LIIS pe care aceștia au avut grijă să le pregătească cu mult drag pentru seara de Sfântul Nicolae a copiilor de peste Prut, sărbătorit pe 19 decembrie.

Vă mulțumim enorm, vă mulțumim enorm! În situația în care am fost noi, cuvintele plăcute și personalizate pe care le-am primit, credeți-ne că au fost de bun augur. Atunci când te simți singur între patru pereți și primești așa mesaje, este un lucru foarte, foarte, foarte bun. Mulțumim din suflet! – Prof. Diana Rotari, Instituția Publică Gimnaziul ”Ion Creangă” din Republica Moldova.

Vă mulțumim că ne-ați susținut la greu și ne-ați dat cuvinte bune. Vă mulțumim și pentru că ne-ați făcut tuturor elevilor din clasa noastră o scrisoare în dar de moș Nicolae. Noi vă mulțumim și pentru că ne-ați făcut foarte multe cadouri și de aceea noi vă dorim un an cât mai frumos, iar școala voastră să fie cât mai bogată! Să trecem cu bine peste boala existentă. Vitalina

D ragi elevi din România, vă mulțumim din suflet pentru toate cadourile și pentru toate urările de bine și sper ca anul viitor să ne putem revedea și să putem discuta față în față și să povestim despre clasa noastră, doamna învățătoare și colegi. Renado

Sensibilitatea și puritatea din sufletele copiilor care au compus mesajele a fost conturată în câteva mărturisiri sincere:

Primul sentiment pe care l-am trăit când am scris mesajul de încurajare a fost prietenia. Simțeam că-i scriu unui bun prieten. Apoi bucuria pentru că le-am putut umple sufletele cu cuvintele noastre, pe care le-am așternut pe hârtie și tristețea pentru că ei au fost speriați și poate încă mai sunt, de această pandemie, de altfel cum am fost și noi. Mara D.

Când am început să fac video-ul pentru Renado, m-am gândit să o fac cu inima, să îmi pun toate sentimentele pozitive în acel filmuleț ca să îl fac fericit. Legat de această revedere, am devenit foarte fericit când am văzut că ei sunt la școală, în ciuda faptului că sunt încă în pandemie. Întâlnirea de azi mi-a adus gândul că dacă mă voi ruga pentru ceva, acel lucru se va îndeplini, mai repede sau mai târziu… doar trebuie să am răbdare. Robert P.

Atunci când am scris scrisoarea, am avut ocazia să învăț că nu trebuie să mă gândesc doar la mine, ci trebuie să mă gândesc la toți cei din jurul meu. Întreaga experiență a fost o lecție bună pentru mine. Am învățat să scriu o scrisoare pentru un copil de vârsta mea, de peste Prut. Alexandru R.

Reîntâlnirea de astăzi cu prietenii de peste Prut a fost un prilej de bucurie, fiindcă am aflat că scrisorile noastre au fost primite cu căldură de către cei din Republica Moldova. Sunt fericit că ne-am întâlnit din nou și sper că, la un moment dat, vom avea prilejul să ne vedem “față în față”. “Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru.” (Mihail Sadoveanu) Andrei B.

Bucuria revederii a sclipit și în sufletul nostru, al profesorilor, dornici de a ne lăsa gândurile purtate în discuții. “Sperăm ca acest proiect al ursuleților călători să constituie o experiență de neuitat a elevilor de ambele părți ale Prutului și să le creeze, în cele din urmă, prietenii durabile, modele de prețuire a valorilor autentice în societatea actuală” – menționează profesoara de religie, Morariu Floricica, coordonatorul proiectului.

