(INTERVIU) Avocatul Poporului se sesizează în legătură cu situația pacienților cu cancer

Avocatul Poporului Brașov s-a autosesizat în legătură cu situația pacienților cu cancer din România. Situația a fost semnalată într-un comunicat de presă trimis de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer pe 4 februarie 2021, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerelor. Acolo se subliniau clar problemele cu care se confruntă acești pacienți, mai ales în ultimul an.

“Suntem profund onorați și încântați de faptul că Instituția Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu față de problemele pe care noi, ca Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer – FABC, le prezentăm în mod constant, atât opiniei publice, dar mai ales factorilor decidenți. Din păcate, problemele prezentate sunt actuale și reprezintă strigatul de ajutor al pacienților cu cancer. Încă de la începutul pandemiei SARS-CoV-2 am prezentat aceste probleme autorităților, dar fără niciun răspuns, fără un rezultat sau vreo măsură adoptată.” spune Cezar Irimia, președintele FABC.

FABC subliniază cu fiecare ocazie necesitatea unui Plan Național de Cancer, care să includă:

prevenție și screening, prevenție prin vaccinare, stabilirea unui parcurs clar al pacienților oncologici de la suspiciune la diagnostic, tratament și viața cu cancer (monitorizare), creionarea unor strategii clare în situații critice ce vulnerabilizează și mai mult pacientul oncologic (pandemie, cataclisme, conflicte armate, etc.), identificarea de urgență a unor soluții pentru situațiile în care accesul la investigațiiFederația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și tratamente nu ar fi posibil din varii motive (faliment, retragere de pe piață a unor medicamente, exportul paralel),alocarea unui buget adecvat, bazat pe statistică și nu pe istoric Registru Național de Cancer.

Raluca Daria Diaconiuc a realizat un interviu cu domnul Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer