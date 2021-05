Ziua Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale, 17 mai 2021

În fiecare an, Ziua Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale este marcată la nivel mondial în data de 17 mai. Tema din acest an este «Măsurați-vă tensiunea arterială cu precizie. Controlați-o, trăiți mai mult» şi are ca principal obiectiv creşterea nivelului de conștientizare la nivel mondial, asupra metodelor precise şi corecte de măsurare a tensiunii arteriale.

Alegerea acestei teme se bazează pe statistici globale, indicând faptul că la nivel mondial mai puțin de 50% dintre adulții cu hipertensiune (TA sistolică ≥140 mm Hg, TA diastolică ≥90 mm Hg sau tratament cu antihipertensive) erau conștienți de faptul că aveau tensiune arterială mare. În rândul anumitor populații, gradul de conștientizare este foarte scăzut, ajungând la sub <10%.

Pentru a spori conștientizarea asupra metodelor corecte de măsurare a hipertensiunii arteriale, există trei componente importante:

(1) stabilirea unor programe de screening comunitare pentru recunoașterea TA ridicată la persoanele cu risc ;

(2) promovarea măsurării de rutină a tensiunii arteriale de către profesioniștii din domeniul sănătății;

(3) educarea pacienţilor pentru automăsurarea la domiciliu a TA.

De aceea, vă rugăm să găsiţi ataşat comunicatul de presă elaborat pe acest subiect, în speranţa că veţi fi alături de noi în acest demers de informare!