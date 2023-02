(UPDATE) Zeci de mii de morţi şi răniţi şi peste 6.000 de clădiri prăbuşite în Turcia după cutremurul de luni

UPDATE – Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat astăzi că bilanţul victimelor cutremurului de luni a crescut la cel puţin 16.710 morţi în această ţară.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinută în oraşul Osmaniye – epicentrul seismului – Recep Tayyip Erdogan a mai spus că alte 64.194 de persoane au fost rănite, iar 6.444 de clădiri s-au prăbuşit complet sau parţial, informează CNN. (Rador)

UPDATE ora 14 – Liderii Uniunii Europene i-au adresat o scrisoare preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, în care îşi declară ‘solidaritatea’ cu poporul turc care ‘trece printr-o încercare cumplită’, transmit dpa şi AFP.

‘UE şi membrii săi sunt deplin solidari cu popoarele turc şi sirian în faţa acestei tragedii (…) Suntem pregătiţi să ne intensificăm sprijinul în strânsă coordonare cu autorităţile turce’, se arată în scrisoarea redactată cu ocazia summitului UE de la Bruxelles.

La începutul reuniunii, liderii UE au păstrat un minut de tăcere pentru victimele seismului de luni.

‘Gândurile noastre continuă să fie alături de familiile care i-au pierdut pe cei dragi şi de acelea care aşteaptă încă veşti’, a postat preşedintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter, alături de imagini de la acest omagiu.

Între timp, cel mai recent bilanţ comunicat joi de autorităţile din Turcia şi Siria ridică la 17.513 numărul total morţilor în seismul devastator care a lovit luni cele două ţări.

În Turcia au murit 14.351 de oameni, a anunţat vicepreşedintele Fuat Otkay, în vreme ce în Siria, potrivit bilanţurilor oficiale, au decedat 3.162.

UPDATE ora 10:00 – Numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în cutremurele produse luni în Turcia şi Siria a depăşit 16.000, potrivit autorităţilor locale, care au stabilit numărul răniţilor din ambele ţări la peste 68.000, transmite joi EFE.

Potrivit autorităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă din Turcia, AFAD, la prima oră a zilei de joi, la patru zile de la cutremurele cu epicentrul în Turcia, bilanţul oficial al deceselor a urcat la 12.873, în timp ce numărul răniţilor depăşeşte 63.000.

Joi dimineaţa, salvatorii au reuşit să scoată în viaţă de sub dărâmături un băiat de 16 ani, însă pe măsură ce trece timpul scad şi speranţele de a se mai găsi supravieţuitori.

Experţi locali apreciază că mii de oameni se află în continuare prinşi sub dărâmăturile clădirilor prăbuşite, cu toate că nu există informaţii privind situaţia în majoritatea localităţilor din cele 10 provincii turce cel mai grav afectate de seisme.

În Siria, numărul oficial total al morţilor este de 3.162 şi al răniţilor de 5.235, iar operaţiunile de salvare continuă în cele cinci provincii ale ţării grav afectate de seisme, însă şansele de a mai găsi supravieţuitori scad vertiginos.

În regiunile Idlib şi Alep (nord-vest), aflate sub controlul opoziţiei, bilanţul depăşeşte 1.900 de morţi şi 2.950 de răniţi, potrivit ultimei numărători oferite de Căştile Albe, un grup de salvatori care operează în regiunile siriene controlate de opoziţie.

Salvatorii au avertizat că bilanţul ar putea creşte, dat fiind că multe persoane continuă să fie prinse sub dărâmături în cea de-a patra zi de operaţiuni de urgenţă după cutremurul iniţial înregistrat luni în zori şi care a fost urmat de numeroase replici.

Circa 1.262 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 2.285 au fost rănite în zonele controlate de guvernul preşedintelui Bashar al-Assad, care nu şi-a actualizat bilanţul de miercuri.

Autorităţile siriene au anunţat miercuri că, din cauza cutremurelor, circa 293.000 de persoane s-au văzut nevoite să-şi părăsească locuinţele din zonele guvernamentale, unde au fost amenajate 180 de adăposturi pentru a oferi un adăpost deasupra capului celor care şi-au pierdut casele sau ale căror locuinţe au suferit pagube substanţiale. AGERPRES

UPDATE, joi, 9 feb 2023 – Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter, care a zguduit luni sud-estul Turciei şi nordul Siriei vecine, a ucis peste 12.000 de persoane în total, potrivit unui nou bilanţ furnizat miercuri de oficiali şi salvatori, relatează AFP.

În zonele din Siria controlate de guvern au fost ucise 1.262 de persoane şi alte 1.730 în zonele rebele, potrivit Căştilor Albe. În Turcia, bilanţul indică cel puţin 9.057 de morţi.AGERPRES

Numărul celor care şi-au pierdut viaţa în sud-estul Turciei şi în nordul Siriei în cutremurele de acum două zile se apropie de 12 mii.

Numai în Turcia sunt peste 9 mii de morţi, potrivit celui mai nou bilanţ anunţat chiar de preşedintele ţării, Recep Tayyip Erdogan, care a mers astăzi în oraşul Kahraman maras, epicentrul primului seism.

Confruntat cu criticile familiilor celor prinşi încă sub dărâmături, nemulţumite de răspunsul lent al guvernului de la Ankara, preşedintele turc a admis că au fost unele probleme, dar a pus întârzierea pe seama numărului mare de drumuri distruse şi al aeroporturilor avariate. Este imposibil să fii pregătit pentru un asemenea dezastru, a afirmat Recep Tayyip Erdogan.

Ana Maria Ghiulsen, româncă stabilită în oraşul turcesc Adana, a fost invitată din nou, astăzi, la Radio România Actualităţi, de data aceasta în emisiunea Probleme la zi, realizată de Alexandra Andon. A vorbit şi de siguranţa blocurilor:

-: Noi locuim într-o zonă un pic de tot în afara oraşului, un cartier rezidenţial, rezistent făcut. Asta am înţeles după aceste două cutremure.

Realizator: Sunt blocuri de 6, de 8, de 10 etaje care s-au prăbuşit în intervale de secunde. Arătau ca şi cum ar fi fost făcute din pietriş. Cum îşi explică oamenii că a fost posibil aşa ceva?

-: Ieri am urmărit un videoclip cu un bloc care fusese predat în urmă cu şase luni, iar anunţul de vânzare era că „este bloc rezistent la cutremur”. S-a dărâmat în 10 secunde. Un mastodont care s-a dărâmat în 10 secunde. Probabil că este vorba, evident, de rea intenţie din partea constructorului, pentru că e imposibil ca un constructor să nu ştie cum trebuie să fie construit un bloc rezistent. Eu consider că este rea intenţiei şi, evident, un control precar din partea autorităţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)