(UPDATE) Preşedintele Iohannis a depus o coroană de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare din Chişinău

UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a depus, vineri după-amiază, o coroană de flori la statuia lui Ştefan cel Mare din centrul municipiului Chişinău, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova.

Depunerea coroanei de flori a avut loc la finalul întrevederii pe care şeful statului român a avut-o în capitala Republicii Moldova cu preşedintele Maia Sandu, dar şi cu omologii din Polonia şi Ucraina, Andrzej Duda şi, respectiv, Volodimir Zelenski.

Iniţial, Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe la ceremonia de depuneri de coroane în cursul dimineţii, însă nu a putut ajunge la eveniment ca urmare a faptului că, din cauza ceţii, aeronava cu care s-a deplasat la Chişinău nu a putut ateriza pe aeroportul din capitala Republicii Moldova.

În aceste condiţii, preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cel al Republicii Polone au participat doar ei la momentul omagial de la monumentul dedicat voievodului Ştefan cel Mare. AGERPRES

UPDATE – România şi Republica Moldova vor lucra împreună pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de integrare europeană, au transmis, vineri, într-un comunicat comun, Ministerele de Externe ale celor două state la aniversarea a 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice.

‘În 1991, România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, la scurt timp după proclamarea acesteia de către primul Parlament constituit în urma unor alegeri libere şi democratice. Relaţiile noastre au un caracter special, fiind construite atât pe comunitatea de limbă, istorie şi cultură, cât şi pe Parteneriatul Strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova încheiat în anul 2010. Aceşti 30 de ani au consemnat, în planul cooperării bilaterale, iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate şi proiecte în toate domeniile, cu larga implicare a instituţiilor şi organizaţiilor din sfera politică, economică, socială, academică, culturală, a mediului neguvernamental, asociativ şi comunităţilor locale. Pe măsura maturizării relaţiei bilaterale, aceste proiecte au avut în centrul lor, din ce în ce mai mult, interesul comun de avansare şi consolidare a parcursului european al Republicii Moldova’, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al României şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

România a sprijinit Republica Moldova în eforturile de încheiere şi, ulterior, de implementare a Acordului de Asociere, inclusiv componenta de liber schimb, cu Uniunea Europeană, semnat în 2014, România fiind primul stat membru UE care a ratificat acest acord, precum şi în vederea liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, obiectiv atins tot în 2014, mai arată sursa citată.

De asemenea, în perioada 2020-2021, România a acordat Republicii Moldova donaţii substanţiale de echipamente medicale şi de protecţie, precum şi de vaccinuri anti-COVID-19, iar medici şi asistenţi medicali au venit în sprijinul colegilor lor de peste Prut.

‘Sărbătorirea a 30 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice reprezintă o oportunitate de a privi cu responsabilitate şi pragmatism spre viitor, pentru a consolida relaţia specială de prietenie în baza valorilor şi principiilor comune, a Parteneriatului nostru strategic bilateral şi pentru a sprijini calea europeană a Republicii Moldova. În acest sens, pornind de la aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova pentru un trai prosper, într-un stat democratic, cu instituţii publice moderne şi justiţie independentă, exprimate clar prin vot la scrutinele din noiembrie 2020 şi iulie 2021, România şi Republica Moldova vor lucra împreună pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de integrare europeană a Republicii Moldova, singura în măsură să asigure dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova în beneficiul direct al tuturor cetăţenilor săi’, se mai transmite în comunicatul comun. AGERPRES

UPDATE – ‘Am o plăcere deosebită să găzduiesc trei şefi de stat şi un prim-ministru, care au acceptat invitaţia şi sunt astăzi alături de poporul nostru, la cea de a 30-a aniversare a proclamării Independenţei Moldovei’, a declarat vineri preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, înaintea declaraţiilor comune susţinute împreună cu omologii săi din România, Polonia şi Ucraina, Klaus Iohannis, Andrzej Duda şi Volodimir Zelenski, informează MOLDPRES.

‘Capacitatea noastră de a acţiona ca stat, pe unele segmente a avansat, iar pe altele încă avem mult de lucru. Vom munci în continuare, şi pentru a obţine rezultatele ţintite mizăm pe ajutorul statelor partenere şi prietene. Relaţiile cu vecinii şi prietenii determină viteza şi calitatea dezvoltării noastre ca stat. Prezenţa celor trei preşedinţi azi la Chişinău demonstrează că am reuşit în 30 de ani să construim multe lucruri bune’, a estimat Maia Sandu.

‘România a fost primul stat din lume care a recunoscut Republica Moldova. Astăzi sunt aici pentru a reconfirma angajamentul ferm al României de a susţine Moldova pe calea modernizării. Avem o comunitate de limbă, cultură şi istorie, am fost mereu alături de Republica Moldova, am ajutat-o şi acest sprijin rămâne în continuare’, a declarat Preşedintele României, Klaus Iohannis, potrivit agenţiei de presă de la Chişinău.

La rândul său, Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, a urat tot succesul Republicii Moldova. ‘Suntem adepţii politicii ‘uşilor deschise’ în Uniunea Europeană şi vom susţine Republica Moldova pe calea integrării europene. Trebuie să acceptăm şi să sprijinim ţările apropiate şi care aspiră spre UE’, a subliniat Duda.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că ţara sa şi Republica Moldova ‘marchează 30 de ani de independenţă în condiţii deloc uşoare în ceea ce priveşte securitatea’. ‘Avem multe platforme comune în acest sens şi vom iniţia şi alte programe care să ne consolideze ca state sigure în regiune. Fie ca independenţa să dureze mii de ani, iar în Republica Moldova să domnească pacea, liniştea şi prosperitatea’, a spus şeful statului ucrainean.

Cei trei preşedinţi de stat, precum şi premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, au participat vineri la programul festiv şi parada militară organizate în Piaţa Marii Adunări Naţionale cu ocazia Zilei Independenţei Republicii Moldova. După festivitate, liderii celor trei state împreună cu gazda lor, preşedintele Maia Sandu, au avut o întrevedere multilaterală. AGERPRES

UPDATE – România reconfirmă angajamentul ferm şi amplu în sprijinul proceselor de reforme şi de integrare europeană asumate de autorităţile din Republica Moldova, a declarat, vineri, preşedintele Klaus Iohannis.

‘Sunt deosebit de bucuros să revin la Chişinău în acest moment de sărbătoare, la aniversarea a 30 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Tot astăzi sărbătorim 30 de ani de la stabilirea relaţiilor noastre diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independenţa Republicii Moldova. De altfel, România şi Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică: comunitatea de limbă, cultură şi istorie. Mă aflu la Chişinău astăzi şi pentru a reconfirma angajamentul ferm şi amplu al României în sprijinul proceselor de reforme şi de integrare europeană asumate de autorităţile din Republica Moldova’, a afirmat Iohannis într-o declaraţie comună cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Şeful statului a menţionat că, în toată această perioadă, ‘România a fost cel mai apropiat şi cel mai sincer prieten al Republicii Moldova’.

‘Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent, angajamentele asumate în beneficiul direct al cetăţenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării şi modernizării Republicii Moldova şi am acţionat pentru a menţine Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene. Este prima vizită pe care o efectuez la Chişinău după desfăşurarea alegerilor anticipate din 11 iulie şi după formarea noului Guvern. Doresc să adresez cu acest prilej, încă o dată, felicitări doamnei preşedinte şi forţelor politice pro-reformă pentru victoria obţinută la aceste alegeri. Totodată, felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru maturitatea, responsabilitatea şi spiritul democratic demonstrate. Nu poate decât să ne bucure că societatea din Republica Moldova a optat cu atâta fermitate pentru înscrierea pe un parcurs pro-reformă şi european ireversibil şi că oferă un exemplu demn de urmat întregii regiuni’, a transmis Klaus Iohannis.

El a spus că rezultatul alegerilor deschide drumul Republicii Moldova către o dezvoltare solidă, în beneficiul întregii societăţi şi că are încredere deplină că eforturile depuse de preşedintele Maia Sandu şi de Guvernul Republicii Moldova ‘îşi vor arăta roadele’.

‘Este nevoie de voinţă politică şi acţiune hotărâtă, concretă pentru implementarea rapidă a reformelor necesare, aşteptate de întreaga societate din Republica Moldova. Implementarea lor accelerată va aduce avantaje substanţiale cetăţenilor şi va genera fără îndoială o nouă dinamică pozitivă în relaţia cu Uniunea Europeană’, a adăugat Iohannis.

Iohannis a mai afirmat că România rămâne şi în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova.

‘Ne aflăm într-un moment deosebit de favorabil şi pentru relaţiile noastre bilaterale. Am asigurat-o pe doamna preşedinte că România rămâne şi în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova’, a subliniat şeful statului.

El a menţionat că ‘statul român a acţionat energic’ de la ultima sa vizită la Chişinău, în decembrie 2020, pentru amplificarea sprijinului oferit Republicii Moldova.

‘În mod special, am reuşit să furnizăm mult mai multe doze de vaccin împotriva COVID-19 decât cele pe care le-am anunţat în decembrie. Acest efort a permis un avans considerabil în combaterea pandemiei în Republica Moldova în beneficiul sănătăţii tuturor’, a mai spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis şi omologii din Ucraina şi Polonia au participat, la Chişinău, la manifestările dedicate împlinirii a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova. AGERPRES

UPDATE – Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promis vineri construirea unui stat prosper şi liber, într-un mesaj transmis cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenţei ţării, relatează Deschide.md.

‘La 27 august 1991 oamenii şi-au anunţat în faţa întregii lumi intenţia de a construi propria ţară. Declaraţia de independenţă proclamă solemn că Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului, în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale’, a transmis Maia Sandu.

În mesajul său, preşedinta Republicii Moldova a făcut referire şi la dificultăţile cu care s-a confruntat ţara în cei 30 de ani de independenţă. ‘În anii ce-au urmat am văzut cât de grea poate fi povara libertăţii. Am plătit preţul plin, fără reducere pentru ea. Am plătit cu greşelile noastre, cu sărăcie şi cu şanse ratate. Mulţi concetăţeni au luat drumul străinătăţii în căutarea unei vieţi mai bune. În acest timp am învăţat că noi trebuie să facem ordine în casa noastră, oamenii au aflat valoarea votului lor. N-a fost nici simplu, nici uşor. Dar astăzi ştim că soarta noastră, bunăstarea şi viitorul nostru sunt în mâinile noastre. Lăsăm trecutul în urmă, ridicăm capul şi mergem înainte cu încredere’, a continuat ea.

‘Legământul nostru de azi e că vom construi o Moldovă prosperă şi liberă, o casă primitoare pentru cetăţenii şi oaspeţii ei. O vom construi împreună – femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni (…) E datoria noastră faţă de înaintaşii luptei pentru independenţă şi e făgăduinţa pe care o facem copiilor de astăzi. Lumea de astăzi se schimbă rapid, viitorul nu este promis, dar nici cert. Dar eu ştiu, în inima mea, că vom izbuti’, şi-a încheiat mesajul Maia Sandu.

Potrivit Deschide.md, au fost transmise mesaje şi de către premierul Natalia Gavriliţă, precum şi de către preşedintele Parlamentului, Igor Grosu. ‘Fie ca următorii 30 de ani să fie mai buni. Să fie cu lecţii învăţate, cu greşeli nerepetate, cu eforturi încununate de rezultat şi cu bucuria de a ne vedea unii pe alţii împliniţi’, a declarat şefa executivului.

La rândul său, Grosu a spus că, ‘la 30 de ani de independenţă, Moldova abia învaţă să fie stat. Un stat tânăr, cu instituţii fragile, în plină formare, care trebuie consolidate şi dezvoltate’. El şi-a exprimat totodată convingerea că, ‘după atâtea eşecuri, (…) după 30 de ani, vom construi un stat pentru oameni’, dar a adăugat că acest lucru poate fi făcut doar printr-o schimbare la care trebuie să participe toată lumea.

Şi ambasadele străine au transmis mesaje de felicitare. În mesajul său, Delegaţia Uniunii Europene la Chişinău a amintit că Uniunea Europeană a fost alături de Republica Moldova în tot acest timp, aproape de dorinţele şi necesităţile oamenilor. ‘Viitorul este în mâinile cetăţenilor Republicii Moldova. Fie că sunt acasă sau peste hotare, cu toţii împărtăşesc provocările prezentului şi speranţa pentru un trai mai bun. Şi muncesc împreună pentru a se bucura de o ţară frumoasă, unică, prosperă şi atât de primitoare. Aceşti 30 de ani au demonstrat că a fi independent nu înseamnă a fi singur. O ţară independentă poate să parcurgă cu încredere un drum către dezvoltare şi prosperitate, alături de partenerii săi’, se menţionează în mesaj.

În numele Ambasadei SUA la Chişinău, însărcinata cu afaceri Laura Hruby a transmis că, în anul 1991, Statele Unite au recunoscut cu mândrie independenţa Republicii Moldova şi de atunci construiesc un parteneriat de succes, bazat pe angajamentul comun pentru un viitor mai bun. ‘Pandemia de COVID-19 a pus la încercare ambele noastre naţiuni. Cred că prin cooperare, Republica Moldova şi Statele Unite vor ieşi mai puternice din această pandemie. Statele Unite au oferit vaccinuri suficiente pentru a imuniza jumătate de milion de cetăţeni ai ţării. Însă aceasta este doar o parte din ceea ce facem împreună. Noi cooperăm cu cetăţenii şi Guvernul Republicii Moldova în ceea ce priveşte transparenţa, dar şi pentru a îmbunătăţi standardele de viaţă pentru toţi în lupta contra corupţiei şi pentru reformarea justiţiei’ a declarat Hruby.

Totodată, cu ocazia sărbătoririi celor 30 de ani de Independenţă a Republicii Moldova, preşedintele parlamentului de la Chişinău a decernat diplome de onoare mai multor personalităţi marcante în semn de recunoştinţă şi înaltă apreciere pentru contribuţii remarcabile şi merite deosebite, în diferite domenii de activitate. Printre personalităţile care au primit diplome se numără ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, precum şi fostul director al Liceului Teoretic ‘Lucian Blaga’ din Tiraspol, Ion Iovcev.

Pentru a marca trei decenii de independenţă, autorităţile de la Chişinău au organizat o paradă militară. În Piaţa Marii Adunări Naţionale din centrul capitalei au defilat subdiviziuni ale Armatei Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului de Informaţie şi Securitate. Parada militară de vineri este a treia de la proclamarea independenţei. Celelalte două au avut loc în 2001 şi 2011, atunci când au fost marcaţi 10, respectiv 20 de ani de independenţă.

La debutul festivităţilor, Maia Sandu a promis că, împreună cu cetăţenii, guvernarea va construi un stat de drept, o justiţie adevărată, oamenii vor învăţa să respecte legea, să înţeleagă că averea statului este averea lor şi trebuie protejată. ‘Vă invit să lucrăm împreună, să facem echipă dintre stat şi cetăţeni’, a spus ea, citată de Deschide.md.

‘Sămânţa libertăţii noastre e în mişcarea de renaştere şi eliberare naţională a Moldovei, care a întrunit oameni curajoşi: medici, profesori, agricultori, jurnalişti, ingineri, istorici. Uniţi de dorinţa de a lupta pentru dreptatea naţională. Oamenii au îmbrăţişat cu mult curaj şansa de a revendica identitatea naţională şi de a o celebra fără rezerve în limba noastră, limba română cu alfabet latin, recuperată, la fel ca şi simbolurile naţionale, după decenii de interdicţii şi cenzură. Am vrut atunci să trăim demn la noi acasă. Vrem şi acum’, a declarat Maia Sandu.

Şefa statului a mai spus că apreciază gestul de prietenie al preşedintelui Poloniei, Andrzej Duda, care a fost prezent la ceremonia depunerii de flori la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare, dar şi gestul de prietenie al preşedinţilor ţărilor vecine, care erau în drum spre Chişinău. Din cauza ceţii dense, care a împiedicat aterizarea la timp pe Aeroportul Internaţional Chişinău, preşedintele României, Klaus Iohannis, a ratat ceremonia de inaugurare a sărbătorii, dar a reuşit să ajungă chiar la începutul paradei militare, relatează Deschide.md. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi premierul ucrainean Denis Şmîhal au fost prezenţi la onorarea simbolurilor de stat şi la încheierea paradei, mai scrie sursa citată. AGERPRES

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a transmis, vineri, preşedintelui Maia Sandu un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, asigurând-o de susţinere din partea României a parcursului european al Chişinăului.

‘Am felicitat-o astăzi pe Maia Sandu, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Am asigurat-o că rămânem alături şi susţinem aprofundarea reformelor, consolidarea statului de drept şi a parcursului european al Republicii Moldova. Vom continua şi vom consolida proiectele de asistenţă şi întreaga agendă de cooperare bilaterală. Chiar ieri am stabilit un nou ajutor pentru Republica Moldova în lupta împotriva COVID: trimitem 100.000 de teste rapide antigen. Felicit Republica Moldova şi pe cetăţenii săi cu prilejul sărbătorii lor naţionale şi aştept şedinţa comună de Guvern de la Chişinău. La Mulţi Ani, Republica Moldova! La Mulţi Ani, cetăţenilor moldoveni!’, a scris Cîţu, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului. AGERPRES

UPDATE – La Chişinău au început manifestările dedicate aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS.

Ceremoniile festive, la care va participa şi preşedintele Klaus Iohannis, au întârziat, din cauza condiţiilor meteo, care nu au permis delegaţiilor oficiale să aterizeze pe aeroportul din Chişinău, au anunţat organizatorii.

Klaus Iohannis va avea întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu preşedintele Republicii Polone şi cu preşedintele Ucrainei, urmate de o declarație de presă. Rador

UPDATE – Evenimentele dedicate împlinirii a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova, la care participă şi preşedintele Klaus Iohannis, au fost amânate, din cauza condiţiilor meteo, care nu au permis delegaţiilor oficiale să aterizeze pe aeroportul din Chişinău, au anunţat organizatorii.

Potrivit acestora, nici aeronava cu care se deplasează preşedintele Klaus Iohannis, nici cea a preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu au putut ateriza la Chişinău, din cauza ceţii.

Autorităţile de la Chişinău au anunţat că manifestările, care trebuiau să înceapă la ora 9,20, vor începe la ora 11,00.

Preşedintele Klaus Iohannis va fi prezent vineri la Chişinău pentru a participa la manifestările dedicate împlinirii a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova.

Iohannis va avea întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, şi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. De asemenea, va susţine declaraţii de presă comune, alături de aceştia.

Klaus Iohannis va participa la ceremonia depunerii de coroane de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi la manifestarea desfăşurată în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Agerpres

Republica Moldova aniversează, astăzi, 30 de ani de la proclamarea independenţei faţă de URSS.

La Chişinău vor avea loc o serie de ceremonii dedicate momentului şi este aşteptat şi preşedintele României, Klaus Iohannis.

Programul manifestațiilor din 27 august 2021

În jurul orei 10.00, vor fi depuse flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul capitalei, după care va începe festivitatea de inaugurare a sărbătorii naționale, în Piața Marii Adunări Naționale.

Paradă militară la care vor participa 800 de militari din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău și 420 de angajați ai subdiviziunilor MAI, dar și veterani ai conflictului armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, vor participa la paradă.

După parada militară, va avea loc spectacolul folcloric ”Moldovenii când se strâng”, după care Cristofor Aldea Teodorovici va susține un recital. Evenimentele vor culmina la ora 16.00, cu un Cinepark.

