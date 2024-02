(UPDATE) Pompierii încearcă să intre în clădirea din Valencia unde s-a produs un incendiu, în căutare de victime

Pompierii spanioli continuă vineri să încerce să răcească structura clădirii din oraşul spaniol Valencia (est) în care s-a produs un incendiu soldat cu cel puţin patru morţi şi 14 dispăruţi, informează EFE, care menţionează că cifra s-ar putea schimba în momentul în care pompierii reuşesc să pătrundă în edificiu.

Autorităţile din Valencia au oferit date despre ceea ce s-a întâmplat în incendiul produs în cursul nopţii, în cartierul Campanar, în care 15 persoane au fost rănite, dintre care doar şase rămân internate – cinci dintre ei pompieri – fără ca viaţa vreuneia dintre ele să fie pusă în pericol.

Şeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, se va deplasa la Valencia vineri pentru a se informa despre detaliile incendiului şi pentru a afla despre măsurile luate la faţa locului.

‘Putem confirma că sunt patru morţi’, a declarat pentru presă, în noaptea de joi spre vineri, Jorge Suarez Torres, director adjunct al serviciilor de urgenţă din regiunea Valencia, potrivit AFP.

Potrivit presei spaniole, localizarea cadavrelor a fost posibilă cu ajutorul dronelor. Cei patru decedaţi nu au fost identificaţi.

Prefectul regiunii Valencia, Pilar Bernabé, a declarat vineri dimineaţa că 14 locatari ai imobilului cu 138 de apartamente nu au fost localizaţi.

Primăriţa Valenciei, María José Catalá, a vorbit despre nouă până la 15 dispăruţi, pe baza informaţiilor obţinute de la poliţia locală şi de la locatarii imobilului, în timp ce o sursă din cadrul primăriei declarase în cursul nopţii pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, că 19 persoane lipseau la apel.

În imaginile transmise de la faţa locului de televiziuni, faţada clădirii cu 14 etaje apare în flăcări, cu bucăţi din ea căzând pe asfalt în timp ce din interiorul clădirii se aud mici explozii. Mai mulţi martori au declarat că incendiul, intensificat de rafale puternice de vânt, s-a extins la întreaga clădire în doar o jumătate de oră.

Clădirea a luat foc ‘în câteva minute’, ‘de parcă era făcută din paie’, a declarat la televiziunea publică Luis Ibarez, un locuitor al cartierului. ‘Nu-mi credeam ochilor. Vântul sufla deja cu putere şi focul se propaga cu o viteză impresionantă’, a adăugat el.

Vorbind la televiziunea regională A Punt, Esther Puchades, numărul doi al asociaţiei regionale a inginerilor industriali (COGITI), a criticat prezenţa pe faţadă a unui strat de poliuretan, care este foarte inflamabil.

În total, la clădirea din Valencia au fost trimise 22 de echipe de pompieri pentru a încerca să stingă flăcările, au declarat salvatorii pe reţeaua X. La locul dezastrului au fost trimise şi opt unităţi medicale, fiind instalat şi un spital de campanie.

Tot pe X, premierul Sanchez s-a declarat ‘consternat în faţa teribilului incendiu’ şi a anunţat că a oferit autorităţilor locale ‘întregul ajutor necesar’ din partea statului central şi s-a declarat ‘solidar cu toate persoanele afectate’. (Agerpres)

Corespondentul RRA în Spania, Alin Petrică: Incendiul a izbucnit ieri, la ora 17:00, ora locală, de la un apartament de la etajul cinci. Cu o rapiditate extraordinară, a cuprins ambele clădiri, una de 14 etaje, alta de şapte.

-: Vreau să spun că noi aici stăm şi aici e focul. Am rămas aşa, un pic marcată, adică e vorba de multe apartamente, multe familii.

Din fericire, majoritatea oamenilor erau încă la serviciu, iar cea mai mare parte dintre cei rămaşi a reuşit să fugă. Până aproape de înserare, vecinii îngroziţi au fost martorii unor evenimente tragice şi fericite în acelaşi timp. Mulţimea a izbucnit în aplauze atunci când un bărbat şi fata lui au fost salvaţi de pompieri. La numai cinci minute după acest moment, balconul unde au stat adăpostiţi cei doi a fost în totalitate înghiţit de flăcări. A fost activat planul de alertă de dezastru. Un spital de campanie a fost instalat imediat. Sute de pompieri au făcut tot posibilul să ţină focul sub control. De altfel, şase dintre răniţi sunt pompieri. Întregul sistem sanitar al regiunii a intrat, şi el, imediat în stare de alertă, iar vecinii din celelalte blocuri s-au mobilizat şi au adus apă şi mâncare celor afectaţi. Până spre dimineaţă, pompierii au putut intra doar la etajele inferioare. Deocamdată, ancheta nu do o cauză exactă, dar experţii spun că este posibil ca propagarea atât de rapidă şi necontrolabilă să fie cauzată de plăcile care izolau termic blocul. În plus, vântul foarte puternic a înteţit, şi el, flăcările. (Rador/ FOTO: REUTERS/Eva Manez)