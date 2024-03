Un acord interguvernamental privind acordarea dublei cetăţenii pentru românii care s-au stabilit în Spania a fost definitivat şi ar putea fi semnat în curând, probabil cu ocazia vizitei pe care premierul spaniol Pedro Sánchez o va face în România, spune premierul Marcel Ciolacu.

Cei doi şefi de guvern s-au întâlnit la Roma, la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni, iar corespondenta Radio România Actualităţi, Elena Postelnicu, a consemnat declaraţia premierului Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Domnul prim-ministru Pedro Sánchez a zis că vine în România, aşa cum am convenit deja şi sunt ferm convins că vom şi semna acest acord. Am fi al doilea stat după Franţa care se acceptă. Până acum erai nevoit să renunţi la cetăţenia română ca să obţii cetăţenia spaniolă. Lucrăm împreună de aproape un an şi jumătate la acest proiect. A fost susţinut şi l-a asumat în timpul campaniei electorale Pedro şi acum urmează să-l finalizăm. Rador