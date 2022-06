Ucraina: Zelenski a vorbit cu Macron despre ‘armament greu’ şi aderarea la UE

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat joi cu Emmanuel Macron despre ajutorul militar al Franţei pentru Ucraina, inclusiv ‘armament greu’, a precizat şeful statului francez, precum şi despre candidatura Kievului la intrarea în Uniunea Europeană, transmite AFP.

Într-un mesaj pe Twitter, Volodimir Zelenski a făcut cunoscut că l-a informat pe Emmanuel Macron despre ‘situaţia de pe front’ în faţa forţele ruse. ‘Am discutat despre alte ajutoare militare pentru Ucraina’, a adăugat el, înainte de a încheia: ‘O atenţie deosebită a fost acordată modalităţilor de aderare a Ucrainei la UE’.

Had another phone conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation on the front. Discussed further defense support for 🇺🇦 and work on security guarantees. Special attention was paid to Ukraine's path to the #EU, we are coordinating steps.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022