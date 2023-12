În premieră, Ucraina sărbătoreşte Crăciunul odată cu lumea occidentală, în semn de ruptură de Biserica Ortodoxă Rusă şi de calendarul ei decalat cu 13 zile.

În concertul de Ajun, Filarmonica din Kiev a decis să interpreteze unul dintre celebrele colinde anglo-saxone Carol of the Bells, colindul clopotelor.

De ce, explică Roman Muşat: Alegerea a fost făcută dintr-un motiv simplu, dar mai puţin cunoscut. Carol of the Bells este de fapt varianta americană a unui cântec tradiţional ucrainean numit Şedrik, adică generos în ucraineană, compus de Mikola Leontovici la începutul secolului al XX-lea şi interpretat pentru prima dată la Kiev în 1916. Spectacolul dat astăzi de Corul Radioului Ucrainean reproduce de fapt prima interpretare a piesei la Carnegie Hall din New York, care a avut loc în octombrie 1922, când preşedintele ucrainean de atunci, naţionalistul Simon Petlura, a trimis corul naţional în turneu în Europa de Vest şi în Statele Unite pentru a marca independenţa ţării şi separarea de Rusia bolşevică. Cântecul Şedrik a fost auzit de un compozitor american cu origini ucrainene, care l-a preluat şi l-a lansat în 1936, transformat în colind de Crăciun. La puţin timp după turneu, Ucraina a fost încorporată în Uniunea Sovietică, iar preşedintele Petlura, exilat la Paris, a fost asasinat de un anarhist evreu care îl acuza de pogromurile din 1919. Şi compozitorul Mikola Leontovici a sfârşit asasinat de un agent sovietic, în ianuarie 1921. După un secol, compoziţia sa, Şedrik în varianta americană, este printre cele mai cunoscute 25 de colinde de Crăciun.

