Traficul pe la Vama Isaccea este închis total, din cauza atacurilor armatei ruse asupra Ucrainei

Traficul pe la Punctul vamal Isaccea este închis total la această oră, din cauza atacurilor de azi-noapte ale armatei ruse asupra Ucrainei.

Astfel, tranzitul pe sensul de ieşire este redirecţionat către Punctul Galaţi rutier. Potrivit Gărzii de Coastă româneşti, în acest moment poliţiştii de frontieră de la Isaccea operează strict autovehiculele aflate pe sensul de intrare în România. Cele două bacuri care asigură traversarea de pe un mal pe altul al Dunării sunt ancorate pe malul românesc.

Rusia a atacat din nou azi-noapte regiunea Odesa, la graniţa cu România. Petru Gabor a fost unul dintre martorii atacurilor de aseară. El a filmat câteva explozii ale dronelor şi le-a postat pe o reţea de socializare. Este un voluntar care face săptămânal drumuri cu ajutoare către zonele afectate de invazia rusească. El a povestit pentru RRA cum a văzut incidentele de azi-noapte.

Petru Gabor: În jur de ora 3:00 am ajuns înapoi la vamă din Herson, am fost să duc ajutoare. Urma să fac controlul vamal şi în momentul acela s-a auzit prima dronă şi în foarte scurt timp a şi explodat – în afara perimetrului frontierei. În momentul în care am ajuns aproape pe bac, am început să aud mai multe drone. Se auzeau efectiv mai multe drone. Şi cât am putut de repede am intrat pe bac şi încercam să le spun oamenilor să plece cu bacul, că vin alte drone.

Realizator: Spuneţi-mi, domnule Gabor, v-a fost teamă vreo clipă?

Petru Gabor: Da, mi-a fost teamă. Mi-e teamă când nu pot să controlez situaţia. Mă întâlnesc destul de des în Ucraina cu astfel de situaţii, în zonele în care transport ajutoare. Dar în momentul în care poţi să controlezi situaţia e cu totul diferit.

Rador/FOTO Poliția de Frontieră