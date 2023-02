Tensiuni la cote ridicate în Ucraina

Tensiunea este la cote ridicate, astăzi în Ucraina, unde se aşteaptă posibile bombardamente prin care ruşii să încerce să marcheze aniversarea unui an de când au declanşat invazia la scară largă.

Odesa, unde se află echipa de corespondenţi Radio România, este încă de ieri un oraş aproape pustiu, oamenii preferând să stea în casă sau chiar să plece din localitate.

Alex Buzică ne dă detalii despre situaţia din Odesa şi din sudul Ucrainei.

În regiunea Nikolaev mai sunt doar două zone care sunt ocupate de ruşi. De acolo, în fiecare zi au loc atacuri asupra portului din Oceakov. Şi la Herson în fiecare zi oraşul este sub bombardament. Cea mai afectată zonă este însă Antonivka. Dacă înainte de invazia pornită în urmă cu un an, în Herson trăiau 300.000 de oameni, acum numărul celor care au rămas sub ocupaţie nu depăşeşte 100.000, iar aceştia sunt în majoritate bătrâni şi persoane cu dificultăţi financiare. Din cauza pericolului la care sunt expuşi, mulţi cetăţeni au început să fie evacuaţi de armata ucraineană spre Nikolaev sau Odesa, iar alţii relocaţi spre vestul Ucrainei. Doar joi 100 de familii au plecat din regiunea Herson. La Odesa, noaptea trecută a fost linişte, dar cu toate acestea, pentru că vineri se împlineşte un an de război, mulţi cetăţeni au preferat să stea în case sau să părăsească oraşul pentru acest weekend. Toţi locuitorii de aici îşi fac griji cu privire la un potenţial atac rusesc. (Rador/ FOTO Agentia UNIAN)