Spital bombardat în Ucraina: Preşedintele Zelenski denunţă o ‘crimă de război’

Bombardarea de către Rusia, miercuri, a unui spital de copii din portul strategic Mariupol în Ucraina este o ‘crimă de război’, a declarat preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-un mesaj video, notează AFP.

‘Astăzi este ziua care defineşte totul. Cine e de ce parte. Bombe ruseşti au căzut asupra unui spital şi a unei maternităţi din Mariupol (…) Clădirile sunt distruse. În acest stadiu sunt 17 răniţi. Se caută printre resturi’, a spus el.

‘Ce fel de ţară, Rusia, se teme de spitale şi maternităţi şi le distruge?’, a afirmat el cu ironie, denunţând ‘atrocităţile’ aplicate oraşului Mariupol, supus unei blocade ruseşti de peste o săptămână.

‘Europeni! Ucraineni! Locuitori din Mariupol! Astăzi trebuie să ne unim pentru a condamna această crimă de război a Rusiei care reflectă tot răul pe care invadatorii l-au făcut ţării noastre’, a adăugat Volodimir Zelenski.

‘Bombardamentul aerian este dovada finală. Dovada că are loc un genocid al ucrainenilor… Nu am comis niciodată şi niciodată nu vom comite o crimă de război ca aceasta în oraşele Doneţk sau Lugansk sau în orice regiune’, a spus el, referindu-se la două oraşe din estul Ucrainei aflate sub controlul separatiştilor proruşi.

Bombardarea spitalului din Mariupol miercuri a stârnit indignarea UNICEF şi ţărilor occidentale.

La Moscova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat, la rândul ei, în cursul unui briefing de presă că ‘batalioane naţionaliste’ ucrainene au dat afară pacienţii şi personalul spitalul pentru a-l folosi ca poziţie de luptă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă