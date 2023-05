Sezon turistic în Grecia

Să vorbim şi despre vacanţe. În Grecia, sezonul turistic de vară se anunţă reuşit, sunt rezervări deja făcute. Michaela Lambrinidou de la Atena ne spune mai multe.

Reporter: Sub rezerva incertitudine creată de situaţia geopolitică, perspectivele turismului în 2023 pentru Grecia sunt pozitive, în pofida şi a costurilor ridicate la energie şi deficitului forţei de muncă din sector. Sezonul turistic în Grecia pentru 2023 a început mai devreme anul acesta şi, conform previziunilor, sosirile din acest an vor depăşi chiar şi nivelul record atins în 2019, înainte de pandemie. Veniturile din turism au ajuns anul trecut la aproximativ 18 miliarde de euro, dar pentru anul acesta industria se aşteaptă la un nou record. Primele semnale au fost deja promiţătoare. Potrivit Băncii Naţionale, se constată o îmbunătăţire treptată a încrederii consumatorilor şi o dorinţă sporită de a călători pe plan internaţional, în ciuda efectului contracţional al inflaţiei asupra venitului disponibil. În acest mediu, Grecia totuşi ocupă o poziţie fruntaşă în atragerea interesului turistic, rezervările timpurii apărând cu 70% mai mari decât anul trecut, iar prezenţa turiştilor este deja resimţită în zonele turistice ale ţării. Insulele greceşti sunt şi în acest an motorul turismului elen, înregistrând o creştere a vânzărilor serviciilor turistice la preţuri stabile, iar imaginea din rezervările în avans pentru sezonul curent este chiar spectaculoasă. În acelaşi timp, însă, există şi o lipsă de personal în hoteluri, în restaurante şi în tot ce înseamnă lanţul HoReCa. Problema s-a ivit deja de anul trecut, deoarece în perioada pandemiei hotelurile şi restaurantele au concediat lucrători în masă. Mulţi şi-au găsit locuri de muncă mai bine plătite, mai puţin stresante în alte industrii şi nu arată nicio dorinţă de a reveni în sectorul serviciilor turistice. Un alt motiv al lipsei de personal în sectorul serviciului turistic este salariul minim foarte mic cu care sunt plătiţi angajaţii. De multe ori ei trebuie să lucreze ore suplimentare neplătite şi în condiţii de cazare aglomerate, de exemplu, mai multe persoane în aceeaşi cameră fără aer condiţionat. Iar anul acesta a mai apărut un fenomen negativ care nu ajută la ocuparea locurilor vacante din turism, şi anume, angajaţii sunt constrânşi adeseori de patroni să semneze contracte care conţin clauze care prevăd că dacă angajatul părăseşte locul de muncă, el trebuie să plătească patronului o daună în valoare de câteva mii de euro. Pentru anul acesta se preconizează aproximativ 80.000 de locuri de muncă vacante şi de aceea angajatorii cer imperativ guvernului acordarea de vize care să permită angajarea unui număr mare de lucrători din ţările balcanice care se află în afara Uniunii Europene, dar şi a lucrătorilor din Asia.

