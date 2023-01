Ruşii îşi intensifică atacurile împotriva Ucrainei

Statele Unite nu intenţionează să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16, potrivit preşedintelui american Joe Biden.

Ucraina încearcă să îşi convingă partenerii externi să îi livreze avioane de război de generaţia a 4-a, superioare celor de producţie sovietică pe care le are în dotare, iar Franţa şi Polonia par dispuse să răspundă pozitiv la această solicitare.

Între timp, pe teren se poartă lupte violente în Doneţk, unde Rusia pretinde că înregistrează progrese, iar Ucraina că respinge forţele ruse. Corespondentul RRA în regiune, Ilie Pintea, transmite că nivelul de ameninţare e în creştere în tot sud-estul Ucrainei, unde ruşii lansează atacuri pe patru direcţii şi continuă să bombardeze obiective civile.

Potrivit Statului Major General, trupele ruse au lansat 4 lovituri cu rachete doar pe parcursul zilei de ieri, folosind de mai mult de 10 ori sisteme de lansare de rachete multiple pentru a viza infrastructura civilă din regiunea Mikolaiv. Bombardamente intense au loc în regiunea Doneţk, unde am putut pătrunde cu dificultate din cauza nivelului ridicat al ameninţării, iar în localităţile apropiate de Bahmut, oamenii care au mai rămas în casele lor şi trăiesc fără utilităţi sunt pregătiţi să evacueze în orice clipă oraşele. De asemenea, în sectoarele Zaporijia şi Herson, zonele a peste 40 de aşezări au fost afectate de focul artileriei inamice şi cel puţin 8 oameni au murit în ultimele zile, după ce mai multe blocuri de locuinţe au fost lovite de rachetele ruseşti. Toată această intensificare a focului are loc pe fondul apropiatului summit Uniunea Europeană – Ucraina, programat să aibă loc la Kiev, peste 2 zile. Întâlnirea la nivel înalt organizată în capitala Ucrainei este un nou semnal de sprijin acordat acestei ţări de către comunitatea europeană, însă autorităţile de aici sunt înclinate mai mult să ceară sprijin concret, decât declaraţii de susţinere, iar acest sprijin are în vedere nu doar armamentul pentru luptele în desfăşurare, ci şi reconstrucţia Ucrainei. (Rador/ FOTO Agentia UNIAN)