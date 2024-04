România are încă o mortalitate maternă şi infantilă mare, potrivit unui raport OCDE

La nivel mondial, sistemele de sănătate sunt sub presiune financiară din cauza climatului economic volatil, arată raportul OCDE pentru anul trecut.

Medicul Florentina Furtunescu, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, spune că rămâne o problemă comportamentul populaţiei privind controalele periodice şi accesul la medic. Tot din raportul OCDE rezultă că România are încă o mortalitate maternă şi infantilă mare.

Reporterul RRA Adrian Turea are detalii: Finanţarea din România este pe unul din ultimele locuri din Uniunea Europeană, dar şi pe unul din ultimele locuri dintre statele OCDE, precizează profesor dr. Florentina Furtunescu, specialist în sănătate publică. Ea a explicat că este nevoie de o acoperire mai bună cu servicii de sănătate pentru populaţia generală, dar acestea să fie egal răspândite pe teritoriul ţării.

Florentina Furtunescu: Populaţia din mediul rural reprezintă aproape jumătate din populaţia ţării şi România are unul dintre cel mai ridicat procent de populaţie rurală dintre toate statele membre UE. Sunt practic 88.000 de născuţi vii. În fiecare an sunt aproape 500.000 de copii până la cinci ani care locuiesc în mediul rural. Sunt acolo aproape jumătate din copiii României. Natalitatea în mediul rural este constant mai ridicată decât în mediul urban. Din păcate, şi mortalitatea infantilă. Practic, un copil care se naşte în mediul rural are o probabilitate de a deceda înainte de împlinirea vârstei de un an, care este cu 30% mai mare comparativ cu un copil din mediul urban.

