(UPDATE) Premierul britanic, Liz Truss, a demisionat

Şefa guvernului britanic Liz Truss, contestată atât de formaţiunea de guvernământ, cât şi de opoziţia laburistă, a anunţat joi că va demisiona, transmite Reuters.

Într-o declaraţie dată în faţa biroului de la Downing Street 10, Truss a admis că nu poate onora promisiunile făcută când, în urma demisiei predecesorului ei, Boris Johnson, a candidat pentru conducerea Partidului Conservator britanic, pierzând recent încrederea propriei sale formaţiuni.

Anunţarea unui program economic asumat de Liz Truss şi bazat pe reducerea fiscalităţii a bulversat pieţele, provocând o vânzare masivă de lire sterline şi obligaţiuni de stat britanice, de unde a rezultat prăbuşirea cursurilor monedei şi titlurilor respective, generând astfel tensiuni în interiorul Partidului Conservator, unde şefa guvernului s-a văzut tot mai contestată.

”Recunosc aşadar, dată fiind situaţia, că nu pot continua mandatul cu care am fost aleasă de Partidul Conservator”, a mai spus Truss, precizând că până săptămâna viitoare va fi definitivat procesul de alegere a viitorului lider conservator.

Până când acesta va fi desemnat în urma alegerilor interne din cadrul formaţiunii, Liz Truss va rămâne prim-ministru interimar.

Ea a fost învestită prim-ministru în urmă cu numai 45 de zile, în urma demisiei sale devenind premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Regatului Unit.

(AGERPRES)

Liz Truss: (…) Putin şi războiul său ilegal din Ucraina ameninţă securitatea întregului nostru continent, iar ţara noastră a fost ţinută pe loc prea mult timp, de creşterea economică limitată. Am fost aleasă de Partidul Conservator cu mandatul de a schimba acest lucru. Am livrat soluţii în privinţa facturilor la energie şi a asigurărilor naţionale şi am stabilit o viziune pentru o economie bazată pe taxe mici şi creştere ridicată, pentru a profita de libertăţile conferite de Brexit. Recunosc, totuşi, că în situaţia dată nu pot livra mandatul în baza căruia am fost aleasă de Partidul Conservator. Prin urmare, am discutat cu Majestatea sa, regele, pentru a-l informa că demisionez din funcţia de lider al Partidului Conservator. În această dimineaţă, m-am întâlnit cu preşedintele Comisiei 1922, Sir Graham Brady. Am convenit că vor exista alegeri pentru conducerea Partidului Conservator, ce vor fi finalizate în cursul săptămânii viitoare. Acest lucru va garanta că ne menţinem pe calea de a pune în aplicare planurile noastre fiscale şi vom menţine stabilitatea economică a ţării noastre, precum şi securitatea naţională. Voi rămâne prim-ministru până la desemnarea unui succesor. Vă mulţumesc! (Rador)