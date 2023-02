Numărul celor care şi-au pierdut viaţa în sud-estul Turciei şi în nordul Siriei în cutremurele de acum două zile se apropie de 12 mii.

Numai în Turcia sunt peste 9 mii de morţi, potrivit celui mai nou bilanţ anunţat chiar de preşedintele ţării, Recep Tayyip Erdogan, care a mers astăzi în oraşul Kahraman maras, epicentrul primului seism.

Confruntat cu criticile familiilor celor prinşi încă sub dărâmături, nemulţumite de răspunsul lent al guvernului de la Ankara, preşedintele turc a admis că au fost unele probleme, dar a pus întârzierea pe seama numărului mare de drumuri distruse şi al aeroporturilor avariate. Este imposibil să fii pregătit pentru un asemenea dezastru, a afirmat Recep Tayyip Erdogan.

Ana Maria Ghiulsen, româncă stabilită în oraşul turcesc Adana, a fost invitată din nou, astăzi, la Radio România Actualităţi, de data aceasta în emisiunea Probleme la zi, realizată de Alexandra Andon. A vorbit şi de siguranţa blocurilor:

-: Noi locuim într-o zonă un pic de tot în afara oraşului, un cartier rezidenţial, rezistent făcut. Asta am înţeles după aceste două cutremure.

Realizator: Sunt blocuri de 6, de 8, de 10 etaje care s-au prăbuşit în intervale de secunde. Arătau ca şi cum ar fi fost făcute din pietriş. Cum îşi explică oamenii că a fost posibil aşa ceva?

-: Ieri am urmărit un videoclip cu un bloc care fusese predat în urmă cu şase luni, iar anunţul de vânzare era că „este bloc rezistent la cutremur”. S-a dărâmat în 10 secunde. Un mastodont care s-a dărâmat în 10 secunde. Probabil că este vorba, evident, de rea intenţie din partea constructorului, pentru că e imposibil ca un constructor să nu ştie cum trebuie să fie construit un bloc rezistent. Eu consider că este rea intenţiei şi, evident, un control precar din partea autorităţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)