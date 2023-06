La 24 iunie ia este sărbătorită în comunităţile româneşti din întreaga lume

La 24 iunie, în fiecare an, emblema portului tradiţional românesc, ia, este sărbătorită, atât în ţară, dar şi, se pare, tot mult, în comunităţile româneşti din întreaga lume.

Ziua universală a iei este, în special în afara ţării, un instrument de diplomaţie culturală şi de promovare a culturii şi tradiţiilor româneşti.

Nu se putea ca în Italia, ţara în care locuieşte cea mai mare comunitate de români din străinătate, peste 1.200.000 de conaţionali, Ziua universală a iei să treacă neobservată. Ba din contra, la Roma, Milano, Padova, Torino şi chiar în Insula Sicilia, la Catania şi Caltanissetta se desfăşoară la acest sfârşit de săptămână tot felul de evenimente, de la expoziţii, până la concerte de muzică populară. Primul eveniment a avut loc chiar în această seară, inaugurarea expoziţiei ‘Cămaşa maramureşană – măestrie şi simbol’, la Accademia di Romania din Roma. Noutatea e însă că în spatele organizării acestei expoziţii, care poate fi vizitată până la 15 iulie, se află pentru prima dată chiar Ambasada României Italia, deoarece, aşa cum ne explică ambasadoarea Gabriela Dancău, ia a devenit un adevărat instrument de diplomaţie culturală.

Gabriela Dancău: Am inaugurat cu bucurie în această seară, la sediul Academiei României din Roma, alături de un public numeros, format în special din italieni, dar şi români din comunitatea românească din Lazio, expoziţia ‘Cămaşa maramureşană – măestrie şi simbol’, o creaţie unică a Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din Maramureş. Expoziţia este structurată în două secţiuni, una fotografică şi alta etnografică, şi ne înfăţişează un univers rural autentic din Maramureş, fermecător prin simplitatea şi tradiţiile lui. Această mişcare importantă de valorizare a iei am văzut cu toţii că a crescut de la an la an şi a devenit efectiv un instrument de diplomaţie culturală foarte util în activitatea noastră. Revenind la expoziţia noastră, adusă la Roma cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş, m-am bucurat să văd că prietenii noştri italieni au fost foarte încântaţi să descopere, prin intermediul valoroaselor piese expuse, satul şi tradiţiile maramureşene şi efectiv să se minuneze de frumoasa simplitate care caracterizează aceste locuri.

În străinătate, şi mai ales în Italia, ia este purtată cu mândrie de conaţionali nu numai la 24 iunie.

– O port de câte ori am ocazia, nu numai de ziua iei. Ziua iei e toată ziua. Deci, toată lumea acuma o poartă şi când ne ducem la biserică duminică ne îmbrăcăm cu ie. Ne reprezintă neamul nostru, străbunii, că străbunii noştri se duceau la biserică duminică de duminică cu ie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)